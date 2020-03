La reacción de Eugenio Derbez al comunicado de Mauricio Ochmann

Siempre respetuoso con las decisiones de sus hijos, Eugenio Derbez dio lecciones de solidaridad ante la noticia de la separación de su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Sin emitir ningún tipo de opinión, el cineasta mostró su apoyo al dejar un emoji de oración en la publicación del padre de su nieta, que fue uno de los medios por los que la pareja difundió su comunicado. Con este gesto, el patriarca del clan Derbez dejó claro que, en su papel de abuelo de Kai, lo más importante es mantener la unión familiar pese a todo.

Esta noticia no sólo conmovió a Eugenio, varios famosos, amigos de Aislinn y Mau, también les expresaron su apoyo ante este proceso. Entre las celebridades que reaccionaron al anuncio destaca Andrea Legarrata, quien escribió: “Que sea lo mejor. Dios con ustedes y con su princesa”. Jaime Camil y Omar Chaparro, amigos cercanos de los Derbez, también les extendieron su solidaridad con mensaje como “Los amo” y “Los queremos, amigo”, respectivamente.

Todo parece indicar que el anuncio de la separación también fue una sorpresa para la familia, pues hace apenas unos días, Eugenio fue cuestionado sobre los rumores de la posible separación entre su hija y el actor, a lo que él respondió: “Acabo de estar con ellos, en el cumpleaños de Kai y estaban justos los dos, todo bien, nada que yo sepa. Lo que sí es que me dijo Alessandra que leyó en una revista, de puros chismes, que Aislinn se iba de fiesta y que le dejaba la niña a la mamá, eso es absoluta mentira. Aislinn vive en Los Ángeles, la mamá en México, Aislinn es la más aburrida de todos, así que puros chismes”, detalló en entrevista para Ventaneando.

Lo que sí confirmó es que Aislinn, desde que era soltera, asiste a terapia con regularidad: “Mi hija toma terapia siempre, es fan de la terapia, esté bien o esté mal. A cada rato me dice, papá toma terapia, te hace muy bien para tu día a día, no te esperes a tener una crisis para tomar terapia. Entonces, posiblemente, si la vieron saliendo de alguna terapia, sí, va a terapia, va a terapia con Mauricio, ella me recomendó una terapia para Alessandra y para mí y si vamos no es que nos estemos separando tampoco, es nada más para sanar la relación y para que no se rompa el día de mañana”, comentó Derbez.