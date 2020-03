Ante la llegada de Kira, ¿Claudia Álvarez quisiera volver a ser mamá?

De lo más plena, Claudia Álvarez disfruta al máximo de su debut en la maternidad, tras la reciente llegada de su pequeña Kira, un sueño que hizo realidad junto a su esposo, Billy Rovzar. Y claro, ha sido a raíz de este suceso que muchas circunstancias han cambiado para ella en su manera de pensar, incluso al meditar sobre la posibilidad de volver a tener otro bebé. Segura de sus palabras, la actriz despejó las dudas en torno a esta posibilidad, enteramente motivada por este instante que hoy ha podido compaginar con su trabajo, algo que la llena de emoción y agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Claudia respondió si le gustaría tener otro bebé, algo que sin duda no ha descartado a raíz de sus primeras experiencias como mamá. “Claro que quiero otro… me gustaría otro con su tiempo y va a ser en el momento perfecto, pero sí en un futuro, espero que no sea en diez años, ni cinco años, ni tres años…”, dijo durante un reciente encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas por Univision.

La estrella también ahondó sobre su deseo de repetir esta experiencia. “Por supuesto que sí, todo vale la pena, absolutamente todo vale la pena por un bebé, el amor que te da, el que llegue a una familia tan bonita. Me da tanto mi bebé emocionalmente que todo vale la pena, sea lo que sea…”, dijo de lo más sonriente. “El que yo sea una mujer trabajadora me hace feliz, entonces yo voy a llegar a la casa a darle toda la felicidad a mi bebé porque soy una mujer feliz, soy una mujer completa…”.

VER GALERÍA

Lo cierto es que la guapa actriz transita por una etapa de aprendizajes, misma en la que ha puesto todo de su parte para emprender desempeñarse al máximo como mamá, algo que poco a poco ha ido logrando, por lo que se siente muy orgullosa. “Como buena mamá primeriza tengo muchos miedos, muchas inseguridades, mucho amor que darle a mi baby, quiero hacer las cosas perfectamente bien, estoy leyendo muchísimo, estoy investigando mucho para el crecimiento de mi bebé, que sea como lo más adecuado…”, contó.

Por ahora, Claudia ha regresado a los foros de grabación enteramente motivada, como parte del elenco de la nueva telenovela de la productora Rosy Ocampo, Vencer el Desamor, a tan solo un par de meses de haberse convertido en mamá. “Estoy al cien, estoy viviendo un momento de mi vida muy bonito, agradecidísima con Rosy por la oportunidad que me está dando, sobre todo porque se vuelve más complejo cuando tengo una bebé que tiene dos meses de nacida y yo no quiero perderme para nada la etapa de su crecimiento, la etapa de lactancia que para mí es lo más importante…”, aseguró.

VER GALERÍA