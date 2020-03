Las declaraciones de Aislinn Derbez antes de anunciar su separación con Mauricio Ochmann

Horas antes de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann difundieran en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaban que han decidido parar su relación de pareja y fortalecer su amistad, la actriz tuvo un encuentro con la prensa. Durante su participación en un evento, al que acudió como embajadora de una firma de ropa, fue cuestionada sobre las especulaciones en torno a su matrimonio, situación de la prefirió no hablar, pero sí se animó a dar detalles de los retos personales que enfrentó tras la maternidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aislinn reconoció que tras el nacimiento de su hija Kailani, experimentó una depresión post parto que, con el apoyo de su familia y atención especializada, pudo superar: “Justo después de eso fue saliendo, fue sanando, a través de terapia, de cuidarme mucho y creo que es algo muy normal, todas las mujeres que tienen bebés pasan por ahí, en diferentes niveles, algunas más que otras”, comentó de acuerdo con información al programa Hoy.

VER GALERÍA

La actriz también recordó lo complicado que fue recuperar su figura luego de la maternidad: “Subí 22 kilos cuando me embaracé y luego me tardé un año y medio en bajar esos kilos y fue una etapa dura para mí porque no pensé que me iba a pasar eso, no pensé que me fuera a tardar tanto en bajar y entonces, en todo ese proceso, me di cuenta que esa es la realidad de la mayoría de las mujeres”.

Tras su encuentro con la prensa, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron poner punto final a los rumores y dieron dar a conocer el estatus de su relación. En el comunicado se lee: “Les contamos que sí, efectivamente, está pasando algo muy importante algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas, desde lo profundo, requiere mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. La más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí, por eso decidimos, desde hace un tiempo, fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad, para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir y transformar”.

VER GALERÍA