Eiza González y el emotivo mensaje de su mamá ante su éxito en Hollywood

No hay plazo que no se cumpla, y Eiza González se encuentra enteramente motivada por la llegada del estreno de la nueva cinta en la que participa, Bloodshot. Sin duda, uno más de sus triunfos en Hollywood, del que ha sido testigo su madre, Glenda Reyna, quien le ha dedicado a su hija un emotivo mensaje, destacando la fortaleza que ha tenido la joven actriz para llegar tan lejos, suceso que la llena de orgullo y, al mismo tiempo, la ha conmovido hasta las lágrimas. Y qué mejor que una sorpresa como esta para celebrar por el nuevo logro, con el que la mexicana continúa consolidando su prometedora carrera, gracias a la cual hoy se ha colocado en la mira del mundo.

A lo largo de estos días, Glenda no se ha apartado de Eiza, e incluso fue la acompañante de su hija a la premier de la cinta, un suceso que la llenó de emoción y por el cual hizo pública una dedicatoria. “No habría manera de hablar de mi sentir, de verte ayer durante la premier de @bloodshot sin caer en pesada petulancia de la madre gallina. Trato de ser serena con mi sentir, pero la única realidad es que cuando estoy en el silencio de mi existir lloro, y no sé cómo poner fuera mi enorme orgullo por ti @eizagonzalez…”, escribió.

Y para enaltecer este bello recuerdo, Reyna compartió una imagen de la alfombra que se llevó a cabo para la premier del filme, que se estrena este 13 de marzo. En ese espacio, también reconoció el gran esfuerzo que ha hecho Eiza para alcanzar sus sueños, un camino que definitivamente no ha sido fácil. “Sé cuan difícil y solitario ha sido este camino, pero también sé de tu enorme entereza y templanza, te admiro y te respeto cada instante de mi vida, mi orgullo por ti es enorme, porque sigues teniendo lindo corazón de niña y los pies bien puestos en la tierra… te amo con todo mi ser”, escribió.

Pero las sorpresas continuaron, ya que con motivo de la promoción de Bloodshot, Eiza fue la invitada estelar en el programa de Jimmy Kimmel, al cual también asistió acompañada de su madre, tanto así que ambas posaron junto al popular presentador, en una fotografía que ha quedado para el recuerdo, misma a la que incluyó un simpático comentario. “¿Qué está pasando aquí? No rompemos la tradición. Mi mamá está aquí, la tarjeta verde está aquí. Estoy enamorada de un stripper y los 30 comenzaron con un Big Bang. Gracias @ jimmykimmellive”, escribió la actriz.

De igual manera, Glenda estuvo presente en la visita que Eiza realizó al show de James Corden, en otro de los fascinantes momentos de los que más ha disfrutado la intérprete. Por ahora, se mantiene enteramente enfocada en esta etapa de su vida, disfrutando cada instante rodeada por el amor de sus seres queridos, quienes le han brindado todo el apoyo necesario. Al mismo tiempo, sus fans mexicanos no dejan de desearle suerte, siempre pendientes de lo que ocurre con la estrella, que se mantiene muy activa en las redes sociales.

