Ingrid Coronado sobre su divorcio con Fernando del Solar: ‘Ha tardado más de lo que esperaba’

Fue en mayo de 2015 cuando Fernando del Solar anunció, a través de una entrevista exclusiva con ¡HOLA! México, que su matrimonio con Ingrid Coronado atravesaba por una crisis que, a finales de ese año, desembocó en divorcio, proceso legal que continúa, según contó la conductora en entrevista con Ventaneando. Durante su visita a la emisión, en la que presentó su trabajo en Invencible, proyecto donde contará su testimonio de cómo transformó el dolor de la separación en el más grande impulso para salir adelante, Coronado habló de cómo va el proceso legal con su ex.

Sobre el estatus del divorcio, Ingrid reveló que todavía no concluye: “Hay algunos asuntos legales que siguen y es un proceso, ha tardado más de lo que esperaba, pero sí puedo decirte que emocionalmente, esas heridas están sanadas y me he dado cuenta de que todo eso que sucedió es algo bueno para mí”. La conductora también contó cómo logró superar esta dificultad: “Todo ese enojo, ese dolor, esa sensación de injusticia que estuve teniendo durante muchos años, hoy por hoy, me doy cuenta de que me han convertido en la mujer que soy y sobre todo me han enfocado a hacer lo que más gozo en la vida que es escribir y ayudar, así que agradezco”, explicó.

Aunque se sabe que la comunicación con su exesposo se fracturó luego de la separación, Ingrid reconoce que sí tiene conocimiento del estado de salud de su ex, pues sus hijos la mantienen al tanto. Según reveló Coronado, el argentino ha superado la crisis de salud, que lo llevó al hospital en diciembre pasado: “Mis hijos ya lo empezaron a ver hace ya un tiempo, ahora sí que la información que tengo de él es lo que ellos me comparten. Me dicen que está muy bien, que está bien de peso, de ánimo, que va muy bien y ellos están contentos. Normalmente yo mido cómo está de acuerdo a cómo los veo”, comentó.

Ingrid aseguró que, independientemente de que la relación terminó, siempre estará al pendiente de su estado, pues es uno de los principales pilares en la vida de Luciano y Paolo, sus dos hijos: “Para mí es bien importante saber cómo está su papá porque, finalmente, lo que a mí más me interesa es que ellos estén bien y, para que mis hijos estén bien, pues sí hay dos piezas fundamentales: papá y mamá. Cuando él no está bien ellos lo recienten muchísimo y a mí me duele enormemente, pero hoy por hoy está muy bien y mis hijos están super contentos por eso y todos estamos victoriosos, una vez más, prueba superada”, finalizó.