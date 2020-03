‘Love is in the air!’: El programa 'Hoy' comparte la primera foto de Raúl Araiza con su novia A unos días de que el conductor diera a conocer que está saliendo con María Amelia Aguilar, la producción compartió su primera fotografía

Desde hace un par de semanas, Raúl Araiza reconoció que estaba saliendo con María Amelia Aguilar, colaboradora del programa Hoy y, aunque ya los habían captado de la mano en un evento, la producción del matutino fue la encargada de compartir la primera imagen del conductor y la psicóloga: “Love is in the air!”, fue la frase con la que acompañaron esta instantánea en la que aparecen muy juntitos y felices.

La publicación causó revuelo entre los fans de El Negro, quienes le escribieron varios mensajes aplaudiendo su felicidad; algunos otros, se mostraron sorprendidos pues no tenían conocimiento de que el conductor estuviera saliendo con la psicóloga de la emisión. Aunque van paso a paso con esta relación, Araiza reconoció, en entrevista para De Primera Mano, que está feliz: “Estoy saliendo con alguien ya muy formal, muy contento, al tiempo se irá sabiendo. Yo siempre quise encontrar a alguien con quien pudiera hablar, con quien me identificara, con hijos, entonces estoy bien, estoy contento”, comentó.

Aunque María Amelia está acostumbrada a desenvolverse frente a las cámaras, de la misma forma que El Negro, su calidad de especialista la coloca en una posición mucho más reservada, por lo que no está tan acostumbrada a los reflectores, de esta forma, por lo que él pidió a la prensa respetar los tiempos de la relación: “Es muy importante aclarar que hemos estado saliendo, ahora ya le ponen nombres de que somos pretendientes, que somos galanes, pero yo todavía no le he dicho. No me la espanten”, detalló.

Hace casi un año, Fernanda Rodríguez y Raúl Araiza anunciaron su separación y divorcio, luego de más de 24 años de amor. Según ha revelado el conductor, la relación con su ex es muy buena, pues además de ser la madre de sus dos hijas, continúa trabajando con ella: “Sigue siendo mi socia en el negocio que ella creó, sigue siendo mi mánager, como hace muchos años, es la que me ha dado muchas oportunidades de trabajo, es la que las negocia y yo creo que esta unión de familia es la más importante”, dijo.