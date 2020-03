¡No, no tiene Tinder! Juan Soler desmiente que esté buscando el amor El actor reconoció que no tiene idea de cómo se manejan las aplicaciones de citas

Después de que la semana pasada Juan Soler le revelara a Yordi Rosado, en su programa La última y nos vamos, que está conociendo a alguien -“Físicamente está imposible que esté porque vivimos muy lejos, es una relación más que nada virtual (…) Quién sabe para dónde vaya eso”- durante su último encuentro con la prensa, el actor fue cuestionado sobre sí está buscando el amor a través de alguna aplicación de citas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que lo caracteriza, el argentino desmintió que esté listo para comenzar una nueva relación: “Para nada, soy un aburrido tremendo, soy una gallina, a mí me apagan la luz y me acuesto a dormir, a las 6 de la mañana estoy yéndome al gimnasio, empezando mi día, estoy muy dedicado a la lectura, pero la verdad que no, no, no”, dijo al micrófono de Televisa Espectáculos.

VER GALERÍA

Sobre si cuenta con un perfil en alguna de estas aplicaciones que funcionan para tener citas y conocer gente, el actor aseguró que no tiene mucha idea de cómo operan: “No, ni sé lo que es Tinder, bueno sé lo que es Tinder, pero no sé cómo se maneja”, comentó divertido, ante los cuestionamientos de la prensa.

Del proceso de divorcio que está travesando con Maki, Soler comentó: “Estamos completamente separados hay trámites en el medio que debemos hacer, pero tengo una relación sensacional con Maki”, comentó el actor, quien próximamente comenzará las grabaciones de la telenovela La mexicana y el güero donde compartirá créditos con Itatí Cantoral.

VER GALERÍA

Es tan buena la relación que el argentino sostiene con la mamá de sus hija Mía y Azul que, luego de que ella y las niñas decidieran mudarse a la Ciudad de México, hace aproximadamente, un mes, todavía comparten casa: “De hecho, en este tiempo en lo que nos entregan otro departamento, estamos viviendo en el mismo departamento; entonces, la relación en muy cordial, muy amable, nos turnamos para llevar a las niñas al colegio, yo estoy feliz ahora de tenerlas aquí”, finalizó el actor.