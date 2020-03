‘La Choco’ revela cómo están viviendo en Madrid la contingencia por el Coronavirus

A poco más de seis meses de haberse mudado a Madrid, Jimena Pérez y su familia enfrentan allá la contingencia que ha anunciado el gobierno español para contener la propagación del Coronavirus. Como en los viejos tiempos, ayer por la tarde, La Choco se enlazó con sus compañeros de Ventaneando para contarles un poco de cómo están aplicando en su casa las medidas recomendadas para evitar el contagio. Con la simpatía que la caracteriza, la conductora comenzó su reporte con una frase con la evidenció cuánto echa de menos a sus colegas en México: “Tan lejos de ustedes y tan cerca del Coronavirus”, dijo.

Ya en un tono serio y con ánimo de informar, La Choco explicó: “Se envió un comunicado para decir oficialmente que sí se pide que, a partir de mañana y hasta el miércoles 25 de marzo, se suspendan las clases. Hay que dejar claro que no es en todo España, solamente en Asturias, en el País Vasco, en La Rioja y Madrid, ¿por qué? porque más de la mitad de los casos del país -que son cerca de mil 600 aproximadamente- más de 800 son en Madrid, entonces como medida de prevención las autoridades tomaron estas medidas”, explicó.

Jimena reveló cómo la suspención de clases podría disminuir la propagación, según han informado las autoridades: “Dicen que está comprobado que, al mandar a estos niños (de cero a 12 años) a su casa y los papás de estos niños, a hacer trabajos desde el hogar, se va a reducir en un 40% el contagio. Lo que quieren hacer es adelantarse un poco a lo que sucedió en Italia, porque se ha criticado mucho a Italia y han dicho que tomaron medidas muy lentas y que por eso han terminado totalmente aislados; entonces, aquí lo que quieren hacer es para que la gente no entre en pánico”.

La conductora narró que, de hecho, ellos habían tenido que ir por su hijo menor Iñaki a la escuela, luego de que el pequeño, de cuatro años de edad, presentara síntomas de resfriado: “A nosotros nos pasó que en la tarde nos hablaron de la escuela, que si podíamos pasar por Iñaki, porque tenía fiebre y moco. Lo que hicimos fue pasar por él, ahora son muy modernos los doctores, entonces, hicimos una videollamada con el doctor, para explicarle lo que tenía. Lo que nos dijo fue: ‘Tiene mocos y fiebre, lo único es que la fiebre le tiene que bajar, no debe tener tos seca, dificultad para respirar y sobre todo, si ven que se toca mucho los oídos quiere decir que tiene Otitis; en ese momento se van al hospital corriendo y le hacemos una prueba de Coronavirus, pero si no, es un resfriado común y corriente'”, detalló.

Aunque la comunidad en Madrid está en calma, tras el anuncio oficial, las personas han comenzado a prepararse para la contingencia: “Después del comunicado le dije a Rafa, ‘se me hace que ahora sí la gente va a entrar en pánico’ y dicho y hecho. Gente como yo llegó al súper, unas filas de más de 10 personas por caja, pero he de reconocer que, aunque ya había muchos estantes vacíos, la que llevaba el carrito más lleno era yo, todos tranquilos, no pasa nada, pero yo llevaba hasta fruta en almíbar que ni comemos”, explicó recordando la contingencia que vivimos en México, en 2009, con la Influenza.