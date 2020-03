Harvey Weinstein es condenado a 23 años de prisión

Tras una larga espera, finalmente se ha dado a conocer que el ex productor cinematográfico Harvey Weinstein, tendrá que enfrentar una condena de 23 años de prisión por delitos de abuso sexual, de acuerdo con lo dictado por el juez de la Corte Suprema de Nueva York, James Burke. La noticia fue dada a conocer al acusado la mañana de este 11 de marzo, quien arribó a su cita a la Corte visiblemente afectado y en silla de ruedas.

Cabe destacar que este suceso ocurre a tan solo tres semanas de haber sido declarado culpable por el delito de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado, por lo que enfrentaba una condena de entre 5 y 29 de años de prisión, aunque finalmente se conoció el rumbo definitivo que tomó esta historia. De acuerdo con reportes, en el lugar también estuvieron presentes las dos mujeres que emprendieron la lucha legal contra el ex productor; la exasistente Mimi Haley y la aspirante a actriz Jessica Man, quienes fueron recibidas con aplausos.

Antes de conocer su sentencia, Weinstein se tomó un tiempo para dirigir unas palabras a quienes lo acusaron, por lo que expresó su sentir tras este episodio que ha sido uno de los más comentados en todo el mundo. “Tengo gran remordimiento por todos ustedes. Tengo un gran remordimiento por todas las mujeres…”, según reportes dados a conocer por TMZ, en donde además se asegura que el ex magnate expresó su preocupación por lo que ocurre en los Estados Unidos y el derecho de las personas al debido proceso.

De la condena que ha recibido Weinstein, se sabe con puntualidad que por el delito de acto sexual en primer grado ha sumado 20 años de prisión, mientras que por el delito de violación en tercer grado se le han asignado tres. “Si tuviera que volver a hacer muchas cosas, me importarían menos mis películas y más mis hijos y mi familia…”, retomó el medio antes citado, en el que además se dice que el ex productor pidió disculpas a sus exesposas por haber sido infiel con ellas.

Harvey Weinstein, de 67 años, ha sumado un historial de acusaciones en su contra desde que se destapara el caso en octubre de 2017 a través del New York Times y, desde ese entonces, ha vivido bajo una severa circunstancia de la cual ha hablado en esta reciente visita a la Corte. “No he visto a mis tres hijos mayores desde que salió el artículo del diario The New York Times. No los he visto, no tengo idea de lo que están haciendo, no tengo contacto. Eso para mí es un infierno en la tierra…”, dijo, según reporta CNN.

