Buscó el amor en Tinder, pero José Eduardo Derbez tuvo que cerrar su perfil por una razón

Para nadie es un secreto que algunos famosos han caído en la tentación de usar aplicaciones destinadas a encontrar pareja, y José Eduardo Derbez no ha sido la excepción. Una vez más, el joven ha revelado algunos aspectos de su pasado sentimental y ha hecho una confesión que tomó a todos por sorpresa, pues aseguró que en algún momento de su vida decidió sumarse nada más y nada menos que a Tinder, aunque hubo una fuerte razón por la cual decidió retirarse definitivamente de esa red social. Lo cierto es que hoy cuenta la anécdota con mucha simpatía, mientras disfruta al máximo de su soltería y se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo respondió a los cuestionamientos de si en esta etapa de su vida como soltero ha recurrido a estas técnicas para encontrar pareja, por lo que fue sincero al emitir su respuesta. “La verdad no he tenido tiempo literal de salir ni de conocer gente… hace muchos, muchos años, abrí Tinder porque un amigo me dijo, ‘abre Tinder va a estar súper padre’… nada más por curiosidad y fue muy chistoso…”, dijo durante una charla retomada por el programa televisivo La Cuchara.

En ese espacio, el joven recordó cómo fue aquella experiencia a lo largo de los días en que usó Tinder, despertando las dudas entre aquellas usuarias que solían encontrarlo en la lista de sus perfiles sugeridos. “Todo el mundo que me veía ahí era de ‘maldito mentiroso, te estás haciendo pasar por José Eduardo, impostor’, nadie me creía, entonces lo terminé cerrando…”, confesó, asegurando que, en aquella ocasión tomó la situación con mucha calma y sentido del humor. “Es peligroso conocer gente por internet, pero eso fue hace muchos años y me dio mucha risa esa anécdota que nadie me creía…”.

VER GALERÍA

Y aunque por ahora descarta sumarse a la lista de galanes que buscan novia en redes sociales, está seguro de que su soltería ha sido una buena oportunidad para poner en orden ciertos aspectos de su vida, por lo cual parece que no está entre sus planes salir con alguna chica. Lo que sí tiene muy claro es la gran satisfacción que le otorga el hecho de permanecer ocupado. “Muchísimo trabajo, muchísimos proyectos, ahorita muy contento soltero, fueron cinco años y medio de relación hay que descansar, hay que dejar que sane el corazón, dejar que sane el alma y seguir adelante y creo que no hay mejor terapia que el trabajo…”, dijo.

Por supuesto, José Eduardo siempre ha sido honesto con lo que espera de una relación sentimental, pues para cuando llegue el momento de consolidar un romance tiene planes muy específicos. "A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo”, explicó meses atrás a las cámaras del programa televisivo Hoy.

VER GALERÍA