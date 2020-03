Roberto Palazuelos comparte foto junto a su ex: ‘Es mi gran amiga’ El actor aseguró que, aunque ya no es su pareja sentimental, Yadira Garza siempre será su familia

Este 8 de marzo, con motivo de El Día de la Mujer, Roberto Palazuelos tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a una de las mujeres más importantes de su vida, se trata de Yadira Garza, su exesposa y mamá de su único hijo, Roberto Jr. Dando lecciones de caballerosidad, el actor aprovechó este día para agradecerle por el excelente trabajo que ha hecho como mamá y expareja pues reconoce que, aunque ya no son un matrimonio, siempre serán familia.

Con una foto, captada en un yate, los exesposos posaron sonrientes durante esta jornada en altamar: “Hoy en este día tan importante de la mujer, les comparto esta foto con mi exesposa Yadhira, la madre de mi hijo, ya no es mi pareja, pero es mi gran amiga y juntos somos padres. Gracias Yadi por ser quien eres, una mujer que ha dado una gran educación a nuestro hijo y una gran lealtad a mi persona. Gracias a las mujeres por existir, las felicito por su movimiento, ¡Éxito!”, escribió el actor como pie de foto de esta imagen.

Es tan buena la relación que Roberto y Yadira tienen que, recientemente, formó parte del exitoso reality show del actor, donde él la presentó así: “Yadira no es mi pareja, pero es mi familia. Todo mundo apostaba a que yo no iba a durar casado ni un año y duré más de 10 (…) Creo que para los dos fue muy difícil el divorcio, logramos cerrar el círculo con amor y somos, casi, vecinos”, comenta en uno de los capítulos.

En octubre de 2016, días después de haber firmado su divorcio con Yadira, Roberto dio detalles de su separación en entrevista para el programa ¡Cuéntamelo Ya!: “Fue muy romántico el divorcio porque ella viajó de Miami a Cancún, fuimos con el juez, ya por fin quedó disuelto. Luego nos sentimos muy tristes, nos fuimos a comer, platicamos de muchas cosas, nos abrazamos, no perdonamos, nos dijimos que nos queríamos mucho, se veía guapísima, le di todo lo que me pidió, la dejé rayadísima. Yo el mensaje que le dejo a cualquier hombre mexicano es que, si se van a divorciar, no hay que ser pocos hombres, a la mujer la tienes que dejar bien, más si te dio un hijo, si te dio su vida”, explicó en aquella ocasión.

