El premonitorio mensaje de María Félix que se ha viralizado en el movimiento feminista en México

Es sabido que María Félix no solo consolidó la fama gracias a sus inolvidables papeles en la pantalla grande, sino también por la facilidad con la que expresaba sus opiniones. Siempre precisa, la ‘Doña’ habló sobre política, el arte y cualquier tema que le apasionara, e incluso se refirió al importante rol que jugaría la mujer en el futuro, algo que para nada ha pasado inadvertido estos días, en que el movimiento feminista en México ha cobrado fuerza. Y es que los usuarios en redes sociales han rescatado el fragmento de una contundente entrevista con la estrella, quien con toda firmeza hizo una advertencia, a manera de premonición, que para muchos pareciera estarse cumpliendo.

Corría la década de los noventa cuando María Félix fue la invitada estelar de Verónica Castro para la última emisión de su programa televisivo La Tocada, espacio en el que la diva del cine de oro lanzó una de sus declaraciones más recordadas al hablar sobre el machismo, con la plena seguridad de que el panorama cambiaría algún día para todas las mujeres. “En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres, cuando seamos mayoría, vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas, por eso es necesario que la mujer se eduque…”, sentenció.

Durante aquella emisión nocturna, la ‘Doña no pudo concluir su enérgico mensaje sin dar un importante consejo, en medio de una ola de aplausos con los que fue reconocida su histórica intervención, que hoy en día ha cobrado sentido para muchas de las personas que se han sumado a este movimiento. “Escuchen bien, no va a haber muchos programas como este, así es que mujeres, abusadas, a aprender, a estudiar, a informarse de todo…”, dijo la actriz, que siempre se caracterizó por no tener filtros al momento de abordar temas de coyuntura, principalmente sociales y relacionados con la política.

Y eso no fue todo, porque en la entrañable velada televisiva María ahondó en sus opiniones, mientras Verónica y el público reunido en el set eran testigos de aquellas declaraciones, que siempre fueron parte del ideario que conformó el sólido pensamiento de la diva. “El peor de los males que nos hace perdedoras es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre, que con la condición y los sentimientos del machismo no se puede, es necesario cambiar… Mi madre me enseñó a no dejarme de ellos, ahí comenzó todo, de mi casa, de mi infancia, a no dejarme de los hombres…”, recordó.

En otro instante de esta íntima charla, con la que Verónica Castro cerró con broche de oro las emisiones de La Tocada, del año 1996, María Félix destacó la gran aportación de las mujeres en la historia de México, algo de lo que siempre se sintió orgullosa. “Estoy en contra de la explotación de la mujer mexicana. Mucho de lo bueno que tiene México, desde el principio de los tiempos se debe a la mujer, la mujer ha sido un baluarte y de conservación de la casa y fuera de la casa… tenemos que ser más autónomas, mas dueñas y señoras de nuestro destino…”, dijo.

