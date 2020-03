Marimar Vega pone punto final a los rumores sobre su noviazgo: ‘Horacio y yo tenemos una relación muy sólida’

Como nunca antes, Marimar Vega habló con la prensa del rumor que apuntaba a un posible distanciamiento con Horacio Pancheri, su novio desde el año pasado, luego de que se difundieran unas imágenes en las que se le veía disfrutando bajo el sol al lado del actor Juan Pablo Medina. Si bien Medina ya había aclarado que este viaje fue con un grupo de amigos, la actriz quiso aprovechar la coyuntura del momento para hablar de los señalamientos que, como mujer, ha sido objeto.

“Me parece terrible y creo que es el momento adecuado para hablar de eso, que las mujeres no podemos tener amigos. Lo mismo me hicieron con Marco Polo y Juan Pablo son mis mejores amigos desde hace 18 años y cada vez que viajo con un amigo que no es mi pareja, tengo algo que ver con él y por qué, por qué formamos parte de eso si son unas fotos de amigos”, comentó en entrevista para Ventaneando.

Marimar dejó claro que, pese a los rumores difundidos por la prensa, esta información está completamente alejada de su relación: “Menos mal que Horacio y yo tenemos una relación muy sólida, estamos bien y que Juan Pablo está muy bien con su novia, pero, por qué tenemos siempre que hacer chisme de eso, por qué tenemos siempre que hablar mal de las relaciones humanas, porque todos tenemos derecho a tener amistades, por qué siempre tenemos que tener una relación sexual todos con todos, me parecer totalmente sacado de contexto”, dijo.

En esta entrevista también estaba presente Horacio Pancheri quien, ajeno a los señalamientos, en los últimos días, ha compartido románticas imágenes al lado de Marimar, acompañadas de lindas dedicatorias en las que no hay rastro de ningún distanciamiento, al contrario, parece que la pareja atraviesa por uno de los momentos más especiales de su relación.

