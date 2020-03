Anahí responde a las críticas tras la notable pérdida de peso que tuvo luego de dar a luz

A lo largo de estas semanas, Anahí ha revelado algunos episodios de su etapa post embarazo, e incluso ha dado algunas sorpresas, como la reciente fotografía que publicó en sus redes sociales a 14 días de haber dado a luz a su segundo bebé. A raíz de haber dado a conocer esta instantánea, los cuestionamientos entre sus fans comenzaron a surgir, pues luego de ver a la cantante en un avanzado estado de gestación, apareció luciendo delgada, radiante y tan guapa como siempre. Por esta razón, hizo frente a los comentarios relacionados con su notable pérdida de peso, despejando así todas las dudas y defendiendo la postura de todas aquellas personas que, al igual que ella, se esfuerzan para sentirse mejor.

Esta vez, Anahí realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su podcast titulado Están Ahí, apoyada por su hermana Marichelo, quien leyó una pregunta relacionada con la fotografía del comparativo de su embarazo. “Primero, sí les tengo que confesar que me tardé como cuatro horas en ‘la subo o no la subo’, pero de pronto creo, que por qué nosotras somos las primeras en ‘es que estoy gordita, es que tengo una lonja, es que me veo mal’, ¿por qué no también nos echamos un poquito de porras nosotras mismas? Tú también tienes cosas que puedes decir ‘mira qué bien voy’, ¿por qué no? Y siempre está mal visto…”, dijo la cantante.

Y para despejar las dudas en torno a lo que ha hecho para lucir así, ahondó en algunos detalles, asegurando que estos días ha preferido optar por la comodidad. “Obviamente quiero aclarar que, por supuesto, no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena, pero me visto así porque la verdad es muy cómodo traer leggins. Ahorita la ropa que te acomoda es esa, y todavía no ponerte algo apretado, los jeans…”, aseguró. En ese espacio, también hizo énfasis en la capacidad del cuerpo humano para recuperarse, algo que ella misma ha experimentado. “Yo creo que el cuerpo es maravilloso, cómo podemos tener ese regalo divino de dar vida, de dar a luz a un bebecito, a un ser humano completito y de pronto como empiezas a ver que tu cuerpo empieza a regresar, que empieza a recuperar tu piel, que empieza recuperar todo…”, dijo.

Pero más allá de los comentarios que han surgido a raíz de su notable pérdida de peso, se siente enteramente motivada por lo que ha logrado, exhortando a sus fanáticos a no darse por vencidos frente a este tipo de propósitos. “Obviamente no es rápido, me falta muchísimo para volver a estar como a mí me gustaría estar, la meta que yo tengo… pero ahí voy y cada día cuenta y creo que cada día se vale tú misma echarte porras y decir ‘ahí vamos’…”. Finalmente, la también actriz no olvidó compartir un importante consejo. “En el embarazo cuídense, todo con medida, sin irnos a ningún extremo…”.

Por ahora, Anahí disfruta al máximo de su maternidad, al mismo tiempo en que se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, compartiendo con sus seguidores tips de salud y belleza a través de su propia plataforma web. A la par, cuanta con el apoyo de su esposo, Manuel Velasco, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de estos años, y con quien ha tenido la fortuna de formar una bella familia.

