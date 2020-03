El regalo de cumpleaños que Aracely Arámbula recibió de sus hijos

En el mejor momento de su carrera y más guapa que nunca, Aracely Arámbula ha llegado este viernes a los 45 años. No obstante, los festejos iniciaron desde ayer, tal como lo compartió la actriz en sus redes sociales. Emocionada y muy agradecida, La Chule mostró a sus seguidores algunos de los regalos y detalles con los que la consintieron, y entre ellos llamó la atención el especial detalle que le dedicaron sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su pasada relación con Luis Miguel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La protagonista de La Doña tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans algunas de las sorpresas que recibió por su cumpleaños, entre ellas destacó un llamativo pastel de chocolate, el cual después reveló, fue un regalo de sus pequeños. “Ya todos queremos pastel, qué rico… Bueno, muy celebrada, hay que celebrar y lo que falta”, se escucha decir a Aracely en uno de los videos que compartió en sus Stories en el cual se alcanza a ver además un ramo de rosas. “El mejor regalo”, escribió la actriz al compartir una foto en la que usó además un emoji de dos niños.

VER GALERÍA

Junto a las flores se alcanzó a ver una tarjeta que confirmó que la sorpresa provino de sus hijos. “Para: Mi mamita. Miguel y Daniel”, se alcanza a leer en el pequeño papel en el que además se apuntó la fecha de hoy. Pero al parecer, los niños tuvieron una cómplice en su misión de sorprender a su mamá, y fue ella misma quien lo reveló. “Coquito”, se lee sobre la foto, apuntando a la tarjeta, dejando entrever que fue la madre de la actriz Socorro Jaques, a quien se le conoce con ese cariñoso sobrenombre, quien los ayudó con su regalo.

La Chule mostró además otros obsequios que recibió de sus fans, uno de ellos adornado con un vistoso ramo de globos, algo que encantó no sólo a ella, sino también a su hijo menor. “Mis globos que llegaron, a ver amor, Dani… Ya vieron quién está jugando con ellos, Daniel, Daniel…”, se escucha decir a Aracely en otro de los videos, el cual dejó ver al niño por unos segundos, eso sí, sin mostrar su rostro. Y es que la actriz se ha manifestado convencida de proteger a toda costa la identidad de sus hijos.

VER GALERÍA

Aracely celebra este cumpleaños no sólo realizada en el terreno profesional, sino también en el plano personal. El pasado mes de noviembre, la actriz habló de su situación sentimental, confirmando que no está soltera. “No, no, sí tengo pareja… no es público (su galán), pero todo muy bien”, dijo a los medios en un encuentro con la prensa. Y aunque ha sido firme en su decisión de reservarse los detalles de su vida privada, en enero contó que sus niños, que están entrando a la adolescencia, con celosos, pero aclaró que no la celan con su novio. “Mis hijos son celosos, pero de los hombres que llegan de primer momento, pero no, ellos son muy amorosos, muy comprensivos”, aseguró.

VER GALERÍA