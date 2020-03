Galilea Montijo dedica amorosa felicitación de cumpleaños a su esposo Fernando Reina

Marzo es un mes muy festivo para Galilea Montijo pues, en casa, sus “hombres” celebran sus cumpleaños en estas fechas. La primera fiesta familiar es hoy, que Fernando Reina, su esposo, festeja un año más de vida; el segundo evento importante, será el próximo 23 de marzo, día en que Mateo, su hijo, celebrará sus ocho años de vida. Con motivo del cumpleaños de su esposo, Galilea le dedicó una romántica felicitación de cumpleaños que acompañó de una imagen en Acapulco, ciudad natal del cumpleañero.

“Hoy es tu cumple, mi vida. Que seas siempre, siempre muy feliz. Gracias por todo tu amor, gracias por ser ese gran ser humano que da todo por hacernos felices. Te amo y vámonos pa’ la fiesta”, escribió Galilea al lado de la imagen en la que también aparecen Alexis y Claudio, hijos mayores del festejado. La felicitación de Montijo provocó la reacción de más de 58 mil seguidores, entre ellos, Inés Gómez Mont, quien sostiene una amistad con Reina desde hace muchos años, incluso fue él quien presentó a las ahora comadres: “¡Feliz cumple compadre @Reinaiglesias!”, escribió Inés en la publicación de Galilea.

En febrero pasado, la conductora concedió una reveladora entrevista al programa Hoy, en la que contó cómo fue el flechazo con Reina: “Yo llegué a pensar, en un momento, que yo no nací para amar, como decía Juan Gabriel. Sí llegó un momento en mi vida en que yo pensé que no me iba a casar. No sentía como tal presión (…) pero a mí sí me daba miedo que pasaran los años, no por no encontrar una persona, sino porque siempre tuve la idea de ser mamá; entonces yo sentía que mi reloj biológico estaba pasando y que no encontraba una persona con la cual quisiera tener un hijo”, recordó.

Cuando Montijo comenzaba a pensar que nunca iba a llegar el amor de su vida, el trabajo la llevó a Acapulco, donde su camino se cruzó con el de Fernando Reina: “Yo dije, ‘ay qué muchacho tan guapo’”, fue la primera impresión de la conductora al ver a su ahora esposo. Pero la historia de amor entre Fernando y Galilea no comenzó ahí, pues pasaron varios meses para que Cupido los flechara, ya que cuando se conocieron ambos tenían pareja. Tras terminar con sus relaciones, Montijo y Reina se volvieron a encontrar y todo fue muy diferente: “Cuando nos volvimos a ver fue como, ¿qué nos pasó? En qué momento todo esto se transformó y, a partir de ahí, no nos separamos; a los seis meses de conocernos, yo ya estaba casada y embarazada”, dijo sonriente al recordar su historia de amor.