Aislinn Derbez pone fin a los rumores de crisis en su matrimonio: 'Hasta donde sé, él durmió en mi casa anoche'

Más allá de los rumores, Aislinn Derbez ha dejado claro que entre ella y su esposo Mauricio Ochmann todo marcha de maravilla, desmintiendo así todo lo que se ha dicho sobre ellos. Y es que en días pasados surgieron versiones en las que se daba por hecho algunas circunstancias en su relación amorosa que apuntaban a una crisis, sin embargo, aquello no es algo que quite la calma a la actriz, que disfruta al máximo esta etapa de su vida, enfocada de lleno en la maternidad brindando amor y cuidados a su pequeña Kailani, al mismo tiempo en que permanece enfocada en sus proyectos profesionales.

Tan sincera como siempre, Aislinn hizo una breve pausa durante su paso por la alfombra verde de los Spotify Awards para conversar con la prensa, en donde además de expresar su gran emoción por ser partícipe de la primera edición de esta premiación, abrió su corazón de la manera más elegante para zanjar, de una vez por todas, las especulaciones en torno a su vida sentimental. Al ser cuestionada al respecto, sobre la veracidad de estas versiones, sin más rodeos respondió. “Hasta donde sé, él durmió en mi casa anoche…”, dijo la estrella de su esposo Mauricio, con su característico sentido del humor, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Y para no dejar lugar a dudas, la hija de Eugenio Derbez dejó ver lo mucho que se mantienen unidos en este instante, pues en la intimidad del hogar las muestras de cariño son constantes. Precisamente, su participación en los Spotify Awards dio pie a que Mauricio le deseara lo mejor a su esposa antes del evento, algo que Aislinn reveló muy emocionada y con una enorme sonrisa. “Se despertó, me habló súper bonito, se inspiró me dijo, ‘mucha suerte…’”, agregó la actriz, que de esta manera pone fin a los rumores.

Lo cierto es que ante la curiosidad de los reporteros, que se mostraron insistentes por conocer más detalles de la vida sentimental de Aislinn, ella respondió con sarcasmo en otro instante de la alfombra, de lo más relajada y dispuesta a disfrutar del evento, en el que deslumbró con su impecable look. “Pues fíjate que hoy en la mañana estaba en mi casa, me saludó súper buena onda, entonces no sé…”, dijo entre risas.

A la par de estas palabras, su hermano José Eduardo Derbez opinó durante su asistencia a otro evento, reiterando que entre su hermana y su cuñado todo se encuentra perfecto. Precisamente, confesó que se mantiene constantemente en contacto con ellos, y confesó qué fue lo que ocurrió durante la reciente ocasión en la que se reunió con ellos. “En lo que yo me quedé, que fue hace como cuatro días, ellos están súper bien, están muy enamorados y muy contentos…”, dijo el joven en entrevista con el programa televisivo Hoy.

