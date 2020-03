Juan Soler cuenta cómo se enteró que tenía una hija en Argentina

La transparencia con la que Juan Soler maneja su carrera es una de las cualidades que sus fans adoran. Siguiendo esa línea de sinceridad, el actor abrió su corazón durante su visita al programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos, donde dio detalles de uno de los capítulos de su vida más íntimos: el día en que se enteró que tenía una hija (de actualmente tiene 27 años) en Argentina. Según contó, fue cuando apenas comenzaba su carrera como actor, en México, que supo que había dejado una pequeñita en su país natal.

“Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y, en la despedida, quedó Valentina. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tenía un año y medio, sí porque yo vivía acá, no había celulares en aquella época, no había forma de comunicarse, no había nada de esto”, le contó Soler a Rosado.

Juan Soler habló de la entereza con la que, la mamá de su primogénita, asumió esta situación y aprovechó para hablar del buen equipo han hecho como papás: “Su mamá, una extraordinaria mujer, es increíble, tiene mi cariño por siempre, mi amor por siempre y tengo una gran relación con Karina; éramos novios, yo me vine para acá y quedamos desconectados, totalmente nos desconectamos”, explicó.

Aunque la relación con Karina, concluyó cuando él se mudó a México, le agradece por el excelente trabajo que ha hecho como mamá de Valentina: “Me conmueve mucho hablar de ella, por su entereza, porque me dijo: ‘no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija, es tu decisión, ella lleva el apellido de papá (de su papá) y no vengo a pedirte absolutamente nada, sólo quiero que tú sepas que, en este mundo, tú tienes una hija”, recordó.

Juan narró cómo fue que la mamá de Valentina se lo comunicó: “Fue la primera vez que yo regresé a Argentina, me llamó por teléfono y nos fuimos a tomar una cerveza. Ella me dijo: ‘Necesito hablar de un tema muy serio contigo’. No me imaginé nada, no sabía qué esperar. Me dice: “Eres papá”, fue fuerte”.

Conmovido por la conexión que tuvo con su primogénita, comentó: “Al otro día la conocí, porque ese día ya era noche y ya estaba durmiendo Valentina. Fui a verla a la guardería, en maternales, ella estaba ahí sentadita, jugando en un corralito, se paraba caminaba ahí en el corralito, ¡una belleza! Fui sin el ánimo de emitir un juicio, de condenar, fui como muy enfocado y me enamoré en el momento, me enamoré inmediatamente”, finalizó el actor, quien años después, procreó al lado de su todavía esposa, Maki Soler, a Mía y Azul, quienes actualmente tienes 15 y 13 años, respectivamente.