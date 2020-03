Roberto Palazuelos y la dura declaración que hizo sobre su madre

Con el corazón en la mano, Roberto Palazuelos hizo un viaje al pasado para hablar de uno de los acontecimientos que lo marcó para siempre. Y es que siendo apenas un niño el distanciamiento con su madre fue definitivo, circunstancia que lo orilló a buscarla cuando él cumplió 18 años de edad. Con la ilusión que originó aquel reencuentro, -que se dio en la ciudad de Nueva York-, intentó reconstruir aquella relación que tanto anhelaba. Sin embargo, tiempo después, su madre actuó de una manera inesperada, un suceso que lo hizo sentir traicionado y que lo llevó a tomar la dura determinación de no volver a verla nunca más.

Sin ningún filtro, el ‘Diamante Negro’ habló de este difícil episodio que le propinó un duro golpe a sus emociones, algo que le fue difícil superar pero que finalmente lo llevó a tomar una fuerte decisión. “Yo perdoné a mi mamá, la vi a mi mamá y todo el rollo y luego me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días, y cuando me terminé de recuperar me encerré, no hablé con nadie, cuando me terminé de recuperar dije: ‘esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer’…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Confesiones, de la periodista Aurora Valle.

Palazuelos tampoco dudó en revelar la causa que originó toda esta situación, un acto de indiscreción que puso en la mira del ojo público sucesos de su vida personal y que incluso lo hizo sentir vulnerable. “Mi mamá, no sé cómo esta revista que siempre compra todo mundo, le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró de más, habló mal de mi tía Susana, habló mal de mi abuelo, reveló que yo había sido el heredero del Tigre (Palazuelos), me puso en riesgo, muchas cosas… tirando porquería y media…”, contó.

Tras vivir ese duro capítulo, Palazuelos no se quedó de brazos cruzados, finiquitando de una vez por todas la relación que había recobrado con su mamá, por lo cual la dejó fuera de su vida para siempre. “Le hablé a mi media hermana, tengo una media hermana, y le dije ‘dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, ni a nada, está muerta para mí’, así fue. Todavía vive, ni la pienso ver, no me interesa verla, yo mi mamá es mi tía Susana y mi tía Margot, que acaba de morir, ellas dos hermanas de mi padre me criaron, me amaron, me hicieron todo… para mí por ser sano mentalmente ellas son mis mamás, no una persona tan egoísta como es mi mamá…”.

Durante la charla, Palazuelos lamentó que todo esto haya ocurrido cuando las cosas con su madre parecían marchar por buen camino, pasando la página de esta historia que hoy cuenta sin ningún reparo. “¿Cómo haces una cosa así? Yo ya tenía una relación bonita, yo ya la había buscado, le había llevado a mi hijo, había conocido a mi esposa, nos habíamos visto unas cuantas veces, de repente nos encontrábamos en Nueva York, en Miami y la cosa iba bonito, iba tomando rumbo y vas y haces algo de ese tamaño, eso no se vale…”, confesó.

