Claudia Álvarez se confiesa con Zuria Vega sobre la maternidad: 'Es tan juzgado esto de ser mamá'

A dos meses de haber debutado como mamá, con la llegada de Kira, Claudia Álvarez compartió con Zuria Vega su testimonio sobre sus primeras semanas disfrutando de la maternidad. En compañía de la también actriz Daniela Cordero, las amigas se confesaron en el espacio Soy mamá, donde Vega las reunió para el programa titulado Mamá por primera vez, donde las actrices aprovecharon para compartir sus experiencias; desde los momentos más dulces, hasta los capítulos más complicados de esta nueva etapa en sus vidas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante esta charla, Claudia contó que para ella, el nacimiento de su bebé fue muy especial, pues sintió mucha emoción al saber que toda su familia viajó a Estados Unidos para conocer a Kira: “Al momento de vivir todo esto allá, yo me sentía sola, estás vulnerable, muy hormonal, quería a mi familia, a mi gente; entonces, cuando tengo a la baby y llega toda mi familia fue una cosa increíble”, recordó.

VER GALERÍA

Aunque se sentía fuerte porque estaba cobijada por los suyos, en muy poco tiempo, Claudia se enfrentó al episodio que la llevó al límite: “La gente te plática lo más bonito, pero no te plática lo duro, creo que no lo plátican porque es tan juzgado esto de ser mamá, toda la gente está viendo, qué haces, qué no haces, si haces bien, si haces mal (…) Para mí, lo más duro que yo viví fue la lactancia, o sea las primeras tres semanas de lactancia, entendí por qué muchas mujeres dicen, ‘ya, mejor échame la fórmula’. Yo decía, qué es esto, ¿por qué nadie me dijo que esto era así?”, narró.

Claudia también confesó que las primeras semanas también sintió mucho miedo por cada decisión que tomaba respecto a la bebé: “Lees tanto, hay demasiada información en internet que te asustan, yo la verdad, las primeras tres semanas decía ‘¿Qué es esto?, no voy a aguantar, me voy a desmayar’. Es el cansancio, el dolor, el hecho de que hay mucha gente a tu alrededor y, tampoco quieres tener mucha gente a tu alrededor (…) Si no es tu mejor amiga, si no es su prima hermana, no vaya al hospital, no, no tienen por qué ir”, comentó divertida

VER GALERÍA

Aunque la actriz reconoció que su esposo Billy Rovzar está completamente involucrado en la crianza de Kira, admitió que, en el ejercicio de la paternidad, el trabajo de la mamá es prioritario y así lo explicó: “Yo vi como una injusticia que yo, a mi vida, le puse freno de mano, feliz, feliz porque tengo la cosita más hermosa que la vida me pudo haber dado, pero él se sigue despertando temprano, se va al gimnasio, se va a trabajar, a sus juntas, de viaje y ¿mi vida?, con mucho amor lo hago, pero es muy duro”.

A pesar de las pruebas que trae consigo la maternidad, Claudia resaltó la parte más bonita de esta etapa: “Para mí lo mejor de la maternidad es la maravilla de verla y saber que es el producto del amor tan grande que tengo con mi esposo, los dos la hicimos; el ver su evolución, el ver su crecimiento, desde que estaba en mi panza y decía, esta semana, son sus ojos, esta semana es el pelito, es como magia, ahí te das cuenta de que existe Dios”, comentó en la parte final de la charla.