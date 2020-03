Vica Andrade y los días en que Memo del Bosque vivió lo más difícil: 'Platicamos de todo lo que pasaría'

Rodeado del amor de su familia, Memo del Bosque disfruta este instante de su vida, en el que ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Vica Andrade. Y es que en meses pasados, el productor de televisión se sometió a duros procedimientos médicos en medio de su lucha contra el cáncer, por lo que su estado de salud se debilitó y lo llevó a permanecer en estado crítico. Superada esa etapa, finalmente Memo se encuentra “limpio” de la enfermedad, aunque por aquellos días, y con total madurez, se planteó los distintos escenarios de lo que pudiera haber ocurrido, algo de lo que ha hablado abiertamente su esposa, que hoy está enteramente agradecida por la notable recuperación del padre de sus hijos, que además está de vuelta en casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De manera puntual, Vica dio detalles de las conversaciones que tuvo Memo en medio de la incertidumbre que los embargó en aquel momento, algo que para nada fue sencillo pero que tuvieron que afrontar y que los llevó a tomar ciertas determinaciones. “Obviamente platicamos de todo lo que pasaría, cómo quisiera él que fueran manejados sus restos. De mi parte igual…”, contó la costarricense a los medios de comunicación, en declaraciones retomadas por People en Español. “Era muy delicado, era muy difícil también porque el momento en que entras en esas pláticas, parecería que estás aceptando que algo puede suceder…”, contó.

Vica también habló sobre uno de los aspectos que tanto ella como Memo consideraron desde un inicio, pues lo más importante para ambos fue brindar a sus hijos la seguridad necesaria, frente a cualquier eventualidad que se pudiera haber suscitado. “Esto sirvió también para poner en orden no solo lo de él, sino lo mío, y ponernos de acuerdo sobre qué pasaría si uno no está y el otro no está… Memo tiene tres hijos, sus hijos, definitivamente, serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal, para ellos, no tanto para mí…”, confesó la conductora de televisión durante la charla, de acuerdo con la publicación antes citada.

VER GALERÍA

Por fortuna, Del Bosque logró superar una de las etapas más difíciles de su vida, y hoy se encuentra enteramente motivado por las múltiples muestras de afecto que recibe por parte de sus seres queridos, entre ellos sus amigos más cercanos, con quienes ha retomado las convivencias en casa. Mientras tanto, también permanece bajo supervisión médica y cuidando al máximo de sus hábitos alimenticios, con la finalidad de seguir mejorando día con día. “Por ningún motivo meterme con azúcar, con lácteos, con gluten, así que me tengo que estar cuidando y realmente no quiero que vuelva a pasar…”, aseguró Memo en una reciente entrevista con el programa televisivo De Primera Mano.

Memo tampoco ha dejado a un lado los agradecimientos, pues durante este difícil proceso siempre contó con el apoyo de quienes le hicieron llegar sus buenos deseos. “Gratitud con tantas personas que de alguna forma estuvieron mandando mensajes, saludos, textos de motivación. A mi familia, a mis hijos que fueron finalmente el motor, a Vica…”, dijo a los medios. En ese espacio además aseguró que si bien ama su trabajo, hoy prefiere dar prioridad a su familia, pues a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, en que incluso se perdía de las vacaciones con los suyos, atender hoy a sus hijos es lo más importante.

VER GALERÍA