Juan Soler revela que está conociendo a alguien: ‘Esta persona me hace bien’

Después de un tiempo de soltería, espacio que utilizó para enfocarse en él, Juan Soler está listo para darle una nueva oportunidad al amor. Aunque todavía no quiere hablar de una relación formal, durante su visita al programa La última y nos vamos, conducido por Yordi Rosado, el actor admitió que está saliendo con alguien y, aunque no dio más detalles de la mujer que le ha devuelto la sonrisa, aseguró que esta nueva etapa en su vida lo tiene feliz.

“Yo estoy bien, estoy pasando un momento lindo porque estoy conociendo también a una persona y esta persona me hace bien. Físicamente está imposible que esté porque vivimos muy lejos, es una relación más que nada virtual. Nos encontramos ya, tuvimos un viaje juntos para conocernos, para reencontrarnos personalmente, fue muy bueno el viaje, muy bien, gracias por preguntar. Quién sabe para dónde vaya eso, pero es algo que en este momento me hace bien, me hace muy bien”, le confesó a Yordi.

Confesó el argentino, quien también habló de cómo se sintió cuando se hizo público que Maki, también había comenzado una relación que, al parecer, ya concluyó: “Fue la confirmación de que nosotros ya tenemos caminos separados y con el deseo de que encuentre su camino, que encuentre la felicidad. Cuando tú realmente quieres a alguien quieres que sea feliz, contigo, o sin ti, esa es la verdad, aunque te duela, porque no deja de doler, definitivamente: una cosa es el dolor y otra cosa es el rechazo. Como dicen cuando te lastiman, el dolor es inevitable, pero sufrirlo ya es una decisión de cada quien. Duele, pero yo elegí disfrutar que ella esté bien, si ella está bien, mis hijas van a estar bien, por ende, el núcleo estará bien”.

Juan también se sinceró respecto a cómo vivió él la separación, luego de más de 15 años de amor con la mamá de sus dos hijas menores: “Mi supra objetivo en la vida era la familia y cuando llegué a tener mi familia, dejé de hacer cosas, que equivoqué en eso. Dejé de ser yo y para mí no había nada más importante, pero renuncié a muchas cosas por mi familia, renuncié a muchas cosas por Maki, por mis hijas, renuncié, renuncié y renuncié. De repente me doy cuenta, cuando llega el momento de separarme me veía al espejo y ya no sabía quién era Juan, fue muy duro”.

Con mucho respeto, Yordi Rosado lo cuestionó sobre qué fue lo que provocó la separación con Maki situación que explicó así Soler: “Quién sabe, eh, hay veces que ni siquiera tomas la decisión, hay veces que te sorprende el acontecimiento, la lucha. Creo que hay momento donde la palabra no dicha, pesa mucho más que la discusión, que la pelea, que el enfrentamiento, que la confrontación, entonces, creo que faltó diálogo, en un momento determinado, creo que faltó verdad, me faltó honestidad y creo que hay decisiones no tomadas, dentro de la pareja, que afectaron muchísimo”, explicó el actor, nacionalizado mexicano.