Andrea Legarreta sobre la violencia contra la mujer: 'A mí ya me tocó'

Con total empatía, Andrea Legarreta alzó la voz para manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres, razón por la cual ha decidido sumarse a la causa llamada Un Día Sin Mujeres, confirmando que se ausentará el próximo 9 de marzo de la emisión matutina del programa Hoy. A través de un video dado a conocer en sus redes sociales, la conductora de televisión también compartió que ella misma ha sido víctima de este tipo de circunstancias, por lo cual siente la enorme necesidad de no quedarse de brazos cruzados, aprovechando su posición de ser figura pública para exhortar al público a actuar de manera inmediata.

“A mí ya me tocó, a mí ya me ha tocado en distintas ocasiones. He sido foco de burlas, de agresiones, de difamación de actitudes violentas por el simple hecho de ser mujer. Me han lastimado muchísimo, por el simple hecho de ser mujer, me han amenazado, han amenazado a mis hijas, no se vale…”, se escucha en un momento del clip que compartió, visiblemente conmovida y dispuesta a ser parte de este movimiento al que se han sumado otras famosas como Paulina Goto, Natalia Téllez o Angelique Boyer.

En ese espacio, Andrea destacó la importancia de sumarse a una causa como esta, frente al actual panorama por el que atraviesan muchas mujeres, algo de lo habla con total apertura y con el deseo de ser escuchada por todo el público que la sigue cada mañana. “Me sumo a la causa porque soy mujer, porque soy una mexicana que también quiere que se terminen los feminicidios, quiere que se termine la injusticia por el simple hecho de ser mujer, quiere que se termine la discriminación, soy una mujer que quiere que ya no haya violencia ni física ni psicológica ni de ningún tipo por el simple hecho de ser mujeres. Me sumo a la causa porque además como madre y como hija, y como una persona que sale día a día en la televisión y que también tengo muchas seguidoras mujeres a las que quiero y agradezco y respeto muchísimo, creo que también tengo que ser un ejemplo en ese sentido…”.

Legarreta también exhortó a las mujeres a no guardar silencio ante la injusticia y a impedir todo tipo de violencia en el momento que sea necesario. Sin embargo, destacó que la responsabilidad de actuar ante este tipo de circunstancias es obligación de todos. “Tenemos que entender que la violencia no se puede normalizar… mujeres, por favor aprendan a decir no quiero, no me gusta, ya basta. Aprendan a no acostumbrarse a vivir con dolor, con golpes y con humillaciones, porque no es justo, porque no es normal, entonces yo las invito a que nos unamos a esta causa. Hombres y mujeres, insisto, no es un asunto en contra de los hombres, no es un asunto de feminazis como algunos han querido hacerles creer, hay mujeres y hombres maravillosos… también súmense, también los necesitamos”.

Finalmente, Andrea ahondó en la relevancia de sumar voces, con la esperanza de que, a raíz de un movimiento como este, se pueda lograr algún cambio significativo. “Es un buen momento para sumarnos, porque con esto, si nosotras conseguimos que se haga justicia y que se termina le violencia en contra de la mujer, también va a mejorar nuestro país entero y también puede mejorar la situación de todo México. Vamos a unirnos, vamos a sumar, no se trata de restar, precisamente por eso decimos ‘ni una menos’ se trata de ser la voz de todas esas mujeres que ya no están o de todas esas mujeres que siguen viviendo la violencia día a día y que no pueden hablar o que les da miedo denunciar, de eso se trata, vamos a sumarnos este 9 de marzo a Un Día Sin Nosotras”.

