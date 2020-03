Brenda Kellerman dedica una emotiva publicación a su hijo Dante

Conmovida por el recuerdo de su hijo Dante, Brenda Kellerman, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una publicación en honor a la memoria de su bebé, a siete meses, de su partida. La costarricense quiso rendirle homenaje de su hijo compartiendo un fragmento de un texto que la llenó de emoción y, a través del cual, encontró las palabras correctas para expresar cómo concibe la ausencia de su bebé.

“Gracias Dios por este ángel tan hermoso ya son 7 meses, mi enano, te extrañamos mucho”, escribió Brenda para luego escribir un fragmento del documento, que circula en internet, bajo el título Una carta desde el cielo: “No me he muerto... Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. No he muerto, aún que mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que llegue a su memoria... Seré esa página bonita de su historia... Perdón a todos, tome únicamente uno de los primeros trenes y se me olvido decirles... No me he muerto… Solo me fui antes”, se lee en la cuenta de Kellerman.

Brenda retomó este texto y, una ilustración en la que se le ve a ella dormida, mientras su bebé la besa en la mejilla, del feed de su hermano Jefferson Kellerman, quien compartió primero esta emotiva dedicatoria a Dante. “Amén, así es”, fue la frase que Brenda utilizó antes de compartirla con sus seguidores, quienes se han conmovido con estas líneas.

Recordemos que el pequeño Dante falleció cuando apenas tenía tres meses y medio de vida, pues lamentablemente adquirió una meningitis bacteriana que lo mantuvo hospitalizado desde sus primeros días de vida, primero en Estados Unidos, donde nacieron los mellizos y, posteriormente, en Guadalajara donde lamentablemente murió.

Aunque la partida del bebé se convirtió en uno de los capítulos más duros de la familia, conformada por Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, este acontecimiento los unió más que nunca. Si bien despedirse del bebé fue difícil, tanto Brenda como Ferdinando entienden su partida de una forma muy conmovedora: “Yo sonrío porque mi bebé está sonriendo en el cielo, él está feliz, no le duele nada. Por primera vez no le duele. Sufrió mucho y le doy gracias a Dios que ya mi bebé bello esté en paz”, así lo expresaba Kellerman tras despedirse de su bebé.