En medio de un nuevo romance, Raúl Araiza revela si volvería a casarse

Hace apenas unos días que Raúl Araiza confirmó que le está dando una nueva oportunidad al amor. Y aunque ha mantenido bajo reserva este aspecto de su vida personal, finalmente compartió algunos detalles de cómo se siente en este momento, a tan solo unos meses de haber hecho pública su separación de Fernanda Rodríguez. Además, se supo que la mujer con la que ahora sale es una colaboradora del programa televisivo Hoy, la psicóloga María Amelia Aguilar, con quien caminó de la mano durante un reciente evento público, algo que nadie perdió de vista. Lo cierto es que raíz de estos acontecimientos las interrogantes han comenzado a surgir, entre ellas la de si existe o no la posibilidad de protagonizar alguna boda en el futuro.

Ante la incertidumbre, Araiza no dudó en despejar todas las dudas, manifestando su actual postura sobre el matrimonio y aclarando todo en torno a su situación sentimental, en específico por algunos comentarios en los que se da por hecho un noviazgo. “Es que me da risa que pongan ‘novio’, no es mi novia, estamos saliendo, llevamos tres meses saliendo…”, dijo el conductor de televisión al programa Con Permiso, de Juan José Origel. En ese espacio, también dijo que tiene tres años de conocer a María Amelia, quien ha sido su compañera en el programa Hoy.

Al ser cuestionado sobre si desea o no volver a casarse, Araiza fue de lo más sincero, tomando las cosas con calma y valorando aquellas experiencias que logró consolidar en el pasado, de las cuales ha podido atesorar grandes lecciones. “Yo creo que ya no (se volvería a casar), ella también hace tiempo está divorciada, es una tipaza, yo la admiro. Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me aventé 23 años increíbles (casado), pero creo que ya no, ni tener hijos…”, aseguro a la emisión antes citada.

Estas declaraciones salen a la luz luego de que Raúl concediera otra entrevista en días pasados, en la que abrió su corazón sobre cómo marcha todo en este instante, en el que poco a poco encuentra la estabilidad sentimental. “Estoy ilusionado de la vida, estoy muy contento, estoy viendo qué me trae la vida… Sí, estoy saliendo con alguien ya muy formal, muy contento, al tiempo se irá sabiendo…”, comentó a las cámaras del programa televisivo De Primera Mano.

Recordemos que fue a principios de octubre de 2019 cuando Araiza dio a conocer que tanto él como la madre de sus hijas habían decidido hacer una pausa en su matrimonio, una decisión que fue tomada con meses de antelación al anuncio y que ocurrió en los mejores términos. “Seguiremos siendo amigos y socios del negocio, es mi mánager y para toda la vida, madre de mis hijas y sobre todas las cosas seguiremos siendo familia ¡por siempre!”, dijo el conductor en su momento a través de un comunicado del que también se hizo mención en el programa Hoy.

