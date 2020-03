Con gran sentido del humor, Angelique Boyer hace frente al rumor de su embarazo

Dando una muestra del gran sentido del humor que posee, Angelique Boyer habló con la prensa de la noticia de su supuesto embarazo, información con la que incluso su novio, Sebastián Rulli, ha bromeado. En este mismo sentido, la actriz jugó con los medios de comunicación asegurando que era el actor quien estaba experimentando los cambios propios de este estado: “Estoy muy feliz, la verdad que ha tenido muchos antojos, pero espero no suba mucho de peso, ya lo estoy controlando a mi gordito, pero estamos muy contentos”, comentó a las cámaras del programa Sale el Sol.

Ya en un tono más serio, Angelique aseguró que por el momento no está en sus planes escribirle a la cigüeña, pero aplaude a todas esas actrices que compaginan su profesión con este hermoso rol: “Sería complicado, no imposible, sin duda porque soy proyectos cada vez más cortos, pero llevo mucho tiempo diciendo que no, ¿verdad?, pero aquí tiene una compañera Alejandra Robles que tiene cuatro meses de haber dado a luz y ya está aquí. ¡Qué bárbara, soy su fan! Vamos a apoyar a todas las compañeras, porque hay muchas mamás aquí, no soy yo”, dijo.

Sobre cómo tomó estos rumores de su supuesto embarazo, Angelique comentó: “La verdad es que estaba muy ocupada, demasiado ocupada como para estar pensando en eso, creo Sebas fue el que más se río mucho, pero yo preferí no darle tanta bola a eso, nada más reírme (…) Las cosas así caen por su propio peso y no hay veracidad, lo están demostrando, qué bueno que lo hicieron”.

Angelique también habló de cómo manejaría con la prensa la noticia de un embarazo: “Yo creo que es imposible, hoy en día, querer mantener algo en privado, es más, ustedes se van a enterar primero del sexo del bebé antes que yo, es lo más probable. Es algo que es tan feliz en una pareja que yo creo que sí lo compartiríamos”, finalizó. La actriz está alistándose para comenzar a grabar la nueva telenovela de Giselle González; se trata de una la adaptación de una historia turca, que protagonizará al lado de Andrés Palacios.

