Nada de separación: Justin Timberlake y su romántica sorpresa a Jessica Biel en su cumpleaños

¿Quién dijo crisis? Echando por tierra el rumor de un posible distanciamiento entre Jessica Biel y Justin Timberlake, luego de que a finales del año pasado se difundieran unas imágenes del actor en supuesta situación cariñosa con Alisha Wainwright, su compañera en la cinta Palmer; los actores celebran muy enamorados el cumpleaños de ella. Tras la disculpa pública que el también cantante difundió en sus redes sociales, en la que hizo especial referencia a Biel –“Quiero ofrecer una disculpa a mi increíble esposa y a mi familia por haberlos puesto en una situación tan vergonzosa. Estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que puedo ser”-, todo parece indicar que la pareja logró superar esta prueba satisfactoriamente.

Aunque Jessica y Justin suelen mantener los detalles de su vida privada alejados de su carrera y, pocas veces comparten situaciones de su vida personal en redes sociales, esta mañana, la actriz hizo una excepción a su regla y compartió con sus seguidores en Instagram la tierno detalle que su esposo le preparó para celebrar su cumpleaños número 38. Con un álbum de fotos, la actriz mostró cómo la consintió Timberlake quien le organizó una íntima, pero significativa fiesta sorpresa, ¡en pijamas!

Como descripción de esta publicación, la cumpleañera escribió: “Celebrando mi cumpleaños con estilo… y con eso quiero decir que lo hice en pijama. Hice que Justin me prometiera que no cantaría el Happy Birthday, así que improvisó, lo siento, no pudieron escucharlo, pero todavía me estoy riendo. Gracias a este increíble ser humano (Justin), por escucharme y por organizar mi fiesta. Y gracias a todos por los deseos de cumpleaños. Siento mucho amor”.

En las imágenes vemos cómo Justin la sorprendió con un pastel, una copa de champagne, flores y una canción improvisada con la que sustituyó el Happy Birthday. En las fotos salta a la vista la complicidad que tienen los actores: “¡Te amo! Feliz cumpleaños a esta hermosa, amorosa, cariñosa, maravillosa, madre y esposa”, le escribió Justin en Instagram. En enero pasado, Jessica también le dedicó una romántica felicitación de cumpleaños al cantante por sus 39 años: “¡Feliz cumpleaños al hombre más atemporal que conozco! De alguna manera creces sin envejecer. Te amo mucho”, escribió Biel al lado de una una imagen en la que aparecían fundidos en un beso.

Jessica Biel y Justin Timberlake se casaron en octubre de 2012 en una espectacular boda realizada en el pueblo italiano Savelletri di Fasano. Para aquella ocasión, la actriz eligió un encantador diseño en rosado de Giambattista Valli. Además del original color del vestido, en su boda, ellos fueron los encargados de diseñar los anillos de casados. En abril de 2015 la pareja recibió a su primer hijo Silas Randall Timberlake quien esta primavera celebrará cinco años de edad.