África Zavala y León Peraza se emocionan en su primer ultrasonido

Una gran felicidad embarga a África Zavala y a León Peraza en estos momentos, pues han escrito un nuevo capítulo en su historia de amor: la dulce espera de su primer hijo. La pareja, que anunció la buena nueva en las páginas de ¡HOLA!, está emocionada con su próximo debut en la paternidad y disfruta al máximo cada paso rumbo al gran día. La actriz ha contado cómo fue el emotivo momento en el que ella y su novio vieron a su bebé por primera vez en el ultrasonido.

“Me moría, lloré muchísimo. Es una sensación y una cosa indescriptible”, confesó África en entrevista con TVyNovelas. Como era de esperarse, en este importante momento la actriz estuvo acompañada de su novio, quien ha sido su más grande apoyo en esta etapa. “Fui con León y los dos lloramos”, contó, revelando una faceta sensible que no se le conocía la galán venezolano. Con un embarazo de tres meses, la actriz ya ha presentado algunos síntomas, no obstante, el actor siempre está a su lado. “Soy muy afortunada de tener a una persona así a mi lado, que siempre me cuida y está el pendiente”, agregó.

Ante la próxima llegada del bebé, el tema de la boda no se ha hecho esperar y ha sido la estrella de telenovelas quien ha explicado que es una posibilidad que ambos han considerado. “Nunca he sido del matrimonio, pero sí ya lo estamos pensando; igual no es algo que me guste tanto, pero sí por el bebé y porque nos amamos y estamos felices. Pero sí lo hemos pensado más por el bebé”, contó la actriz al asistir al programa Hoy. No obstante, no reveló más detalles sobre cuándo podría ocurrir el enlace, si les gustaría que fuera antes de la llegada de su hijo o esperarían hasta después del nacimiento.

Lo que es un hecho es que la pareja está plena y más que enamorada, prueba de ello son los cariñosos mensajes que se dedican a menudo en redes sociales. “¡La más bella del universo! Mi todo... los amo por siempre”, escribió León hace unos días al comentar un video que África compartió en su Instagram, en la que se le ve guapísima en un vestido negro de encaje, y haciendo alusión también a su bebé. “Tú eres nuestro, todo mi amor. Te amo por siempre”, respondió la actriz al comentario.

Tras poco más de un año juntos, África y León han dado un paso importante en su relación, y no podrían estar más felices. La pareja contó a las páginas de nuestra revista que con esta dulce espera han cumplido un anhelo que siempre compartieron. “Desde que empezamos nuestro noviazgo toda la gente nos decía: ‘Ustedes van a tener un niño bien bonito’. Siempre lo soñamos”, dijo la actriz de 34 años. Con un baby bump todavía imperceptible, la intérprete sigue trabajando, pues está en las últimas semanas de grabación de una serie.

