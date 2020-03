Gabriel Soto habla de la invitación que le hizo Geraldine Bazán y por qué no asistió al cumpleaños de sus hijas

En días pasados, Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebraron el cumpleaños de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, uno de los acontecimientos que puso en la mira a la expareja, pues se esperaba que, como en otras ocasiones especiales, ambos volvieran a coincidir. Sin embargo, eso no fue posible, pese a la invitación que hizo la actriz a su ex para asistir al festejo de las niñas, algo que ella misma reveló en su momento en un reciente encuentro con la prensa. Luego de estas declaraciones surgieron algunos rumores, aunque ha sido el mismo Gabriel quien ha puesto punto final a los mismos explicando el porqué de su usencia en la fiesta familiar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, el galán de telenovelas habló al respecto, asegurando que pese a no haber estado en el festejo, sí se tomó un tiempo para consentir a sus hijas, quienes están en contacto con él constantemente. “Yo no pude estar con ellas tampoco porque esa semana que cumplieron mis hijas estábamos grabando el final de la novela en Acapulco, y un fin de semana antes me las llevé para estar con ellas y festejarlas…”, dijo durante una charla con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, retomada por el programa televisivo Hoy.

Y al ser cuestionado sobre la invitación que le hizo Geraldine para asistir al festejo, el actor respondió de manera puntual, dando detalles de cómo organizó su agenda por aquellos días. “Ahora sí que fue una semana de mucho festejo para ellas, pero la fiesta que hizo Geraldine no podía asistir porque la hizo el sábado y ya estaba yo de viaje…”, dijo a lo largo de la charla, en la que también despejó las dudas de un reportero, quien lo cuestionó sobre si había “dejado plantada a la actriz” como se había manejado. “No, claro que no…”, aseguró.

VER GALERÍA

De paso, Gabriel no olvidó reiterar la postura que ha asumido en relación con la madre de sus hijas, más allá de cualquier especulación. “Todo lo que tenga que ver con la mamá de mis hijas siempre será positivo y todo el respeto del mundo y sobre todo que le deseo siempre toda la felicidad del mundo…”, agregó a lo largo de la charla, en la que también estuvo acompañado de su novia, Irina Baeva, quien se tomó algunos minutos para hablar con los medios.

Lo cierto es que Gabriel y Geraldine mantienen la cordialidad, un acuerdo que han podido mantener para brindar estabilidad y armonía a sus pequeñas, quienes disfrutan a diario del cariño de sus papás, que no se apartan de ellas en ningún instante. Recordemos que en ocasiones anteriores ambos han coincidido para celebrar importantes momentos familiares, como lo hicieron en julio de 2019, cuando se reunieron por la Primera Comunión de su hija Elissa Marie, más allá de las diferencias personales.

VER GALERÍA