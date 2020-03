Galilea Montijo y su simpático reclamo al ‘Burro’ por ventilar detalles de los conductores de ‘Hoy’

Desde que Adela Micha estrenó La Saga, se ha convertido en un espacio en el que sus invitados se sienten como en casa, en ocasiones, tan cómodos, que sus declaraciones rápidamente toman relevancia. Tal como le ocurrió a Jorge El Burro Van Rankin quien, luego de admitirle a la periodista que, en el pasado ha tenido algunas diferencias con Galilea Montijo y con Andrea Legarreta, las conductoras no perdieron la oportunidad de hacerle un simpático reclamo al aire.

Luego de que el Burro le dijera a Adela: “Yo creo que es normal, no es que esté hablando mal de alguien, es normal que una persona que ves a diario, que ves más que a tu familia. Yo he tenido roces con Andrea, he tenido roces con Gali, una vez, y las amo a las dos, pero son roces normales. Sí es un ambiente cordial, de repente hay diferencias, claro”, sus compañeras de programa, decidieron hablar de dichas declaraciones durante el programa del pasado 26 de febrero.

“Sí es cierto Burro, ¿por qué andas diciendo que sí nos peleamos aquí?, eso queda en familia”, le comentó divertida Galilea Montijo al conductor; de inmediato, Andrea Legarreta también lo encaró: “Que eres un chismoso, aquí me está diciendo Big Brother”, comentó, en tono de broma, haciendo referencia a las indicaciones que le estaban haciendo desde la cabina. Sorprendido por la reacción de sus compañeras, El Burro quiso aclarar que sus declaraciones no fueron malintencionadas y, de paso, les refrendó su cariño: “Ustedes son mis hermanas y mis hermanos”, detalló.

El Burro hizo hincapié que, en el tiempo que lleva formando parte del matutino, nunca ha visto diferencias entre los conductores del sexo masculino y así lo explicó: “Entre hombres, te lo digo y lo digo públicamente, no he visto en 7 años que llevo en Hoy, ningún problema entre hombres, nunca, entre mujeres sí. Nunca he visto un rollo que trascienda más allá, a lo mejor son de ideas diferentes, pero las veo y se aman (Galilea y Andrea)”, le confesó Jorge Van Rankin a Micha.

