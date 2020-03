Memo del Bosque: 'Para mí es un milagro de vida, una segunda oportunidad'

Poco a poco, Memo del Bosque retoma el ritmo de su vida, tras superar el difícil episodio de salud por el que atravesó desde el 2017. Y claro, hoy celebra por todo lo alto la posibilidad de haber pasado la página de su enfermedad, desde que emprendió su lucha enteramente motivado, rodeado por el amor de su familia y refugiado en la fe, pues nunca bajó la guardia frente a la adversidad, un acontecimiento del que hoy ha hablado abiertamente durante su más reciente reaparición en un programa televisivo.

Pero más allá de lo complejo que resultó para Memo enfrentar este momento, hoy se siente enteramente agradecido con la vida, y sobre todo con Dios, por la gran oportunidad de permanecer junto a los suyos, quienes no se han apartado de él en ningún instante. “Al final de cuentas para mí es un milagro de vida, un milagro de Dios, una segunda oportunidad, amigos como ustedes mandando mensajes, haciendo cadena de oración, la familia, mis hijos mi mujer, mucha gente que no conoces… cuando hay tanta oración sobre un mismo fin se mueve la energía, se mueve la fe y de pronto Dios voltea y te hace el milagro…”, confesó.

Del Bosque también reconoce que, a raíz de este suceso, ha logrado cambiar la mirada sobre los aspectos cotidianos de la vida, disfrutando al máximo cada detalle como nunca antes lo había hecho, algo que tiene muy claro en cada una de sus acciones. “Hoy en día estoy platicando con alguien y como que a la hora que voy por un bocado trato de magnificar o potencializar… así estoy tratando de vivir cada momento…”, dijo de lo más sonriente.

Recordemos que en meses pasados, Memo se sometió a un trasplante de médula como parte de los tratamientos contra el cáncer, un procedimiento que resultó bastante delicado y que incluso lo mantuvo en estado crítico. Pero fue justo en medio de esa dura etapa, que el productor de televisión se enfrentó a uno de los instantes más difíciles, algo que recuerda con mucha claridad gracias a lo que su familia le ha compartido. “Vino una parte en la que le dicen a Vica ‘oye, esto está bien complicado y de plano recen’, ya estábamos en terapia (intensiva). El 12 de diciembre fue la parte más grave…”, dijo en entrevista al programa Miembros al Aire, de Unicable, al cual asistió como invitado.

Tras ese anuncio que tornó la situación incierta, uno de sus hijos se enfocó de lleno en la oración, un acto de amor incondicional que llenó de esperanza a la familia entera y del que hoy Memo habla con total orgullo. “Vica le habla a Luca, que Luca había estado estresado, tiene 15 años, y le dice ‘oye prepárate porque la cosa viene complicada y porque me están diciendo que tu papá no saben si pase la noche’, eso fue la complicación de ese día… Al rato Luca sé que se encierra en su cuarto y le habla a Vica y le dice ‘mamá, oré como nunca he orado, le pedí a Dios que no se lleve a mi papá y me dijo que no se lo va a llevar’. Entonces es algo como muy fuerte para nosotros, de un chavo de 15 años… todos pidiendo y las niñas orando…”, recordó.

