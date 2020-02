Odalys Ramírez hace llorar a Pato Borghetti con un mensaje por sus 9 años de amor

Hoy hace 9 años, Odalys Ramírez y Pato Borghetti comenzaron a escribir su historia de amor. Con motivo de su aniversario, los conductores recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir con el mundo esta especial fecha. Aunque ambos se dedicaron romántica felicitaciones, la que ella le escribió a él fue especialmente conmovedora, pues incluso, provocó las lágrimas del padre de sus hijos quien, se dijo un hombre con mucha suerte por haberla encontrado.

Desde las primeras horas de este 28 de febrero, Odalys Ramírez compartió en una historia de Instagram que este día celebraría algo grande: “Hoy es un día muy especial, para mí, porque hoy se cumple mucho tiempo de lograr algo que pensé que era imposible, pero sí se puede”, le confesó a sus seguidores. Más tarde, la conductora de ¡Cuéntamelo ya! compartió un clip, en el que compiló las imágenes más románticas de su historia de amor con Pato.

Ramírez acompañó esta publicación de un mensaje en el que utilizó muchas referencias de la serie Friends, la favorita de ambos: “Siento que fue ayer nuestra primera cena. Tú eres la mejor decisión de mi vida. Amo nuestra vida y nuestra familia. Gracias, por tanto, guapo mío. 9 años después no deja de sorprenderme tu generosidad, tu amor, tu lealtad y tu bondad. No me imagino mejor padre para nuestros hijos, tienen tanta suerte de tenerte. Me haces reír más que Chandler, te amo más que Mónica a su cocina y a su máquina de etiquetas; más que Ross a los dinosaurios y más que Joey a los sándwiches. Más que al chocolate amargo, más que a las vauquitas y más que a la malta. Todos los días a tu lado son un regalo y no paro de agradecer cada noche, el poder acostarme a tu ladito, para calentar mis pies y mis manos frías. Te amo para siempre amor de mis vidas. Por muchos años más asó, lleno de carcajadas, ataques de amor y aventuras”.

Conmovido por el texto de su Odalys, Pato escribió: “Lloré leyéndolo hermosa mía. Tengo mucha suerte”. Por su parte, él también le dedicó un lindo mensaje en Instagram, en el que recordó la negativa de su ahora prometida, cuando le solicitó el número con el que, en ese entonces, se podían mandar mensaje privados: “¡Felices 9 amore @Odalysrp! Nueves años del amor más grande y ti no me querías dar el pin”. A finales del año pasado, Pato le entregó el anillo de compromiso a Odalys, en complicidad de su hijo mayor, Santino y de la pequeña Gia y ante la mirada inocente del pequeño Rocco, hijo menor de la pareja.