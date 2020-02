Juan Pablo Medina pone punto final a los rumores sobre unas fotos con Marimar Vega

Después de que una revista difundiera unas fotografías en las que aparecen Marimar Vega y Juan Pablo Medina disfrutando bajo el sol, en las que se aseguraba había mucha “química” entre ellos, el actor decidió poner punto final a las especulaciones y explicó en qué contexto fueron captadas estas imágenes. Sorprendido por el revuelo que provocó esta información, como pocas veces, el actor habló con la prensa, a la que le confesó, no está acostumbrado a ser cuestionado sobre temas personales: “Yo no soy así, entonces todo esto es muy nuevo”, dijo al programa De Primera Mano.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre las fotos y la supuesta cercanía con Marimar, aseguró: “Somos amigos. Como se comenta ahí, tenemos muy buena química porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos amigos. Mientras no salga afectado nadie no hay ningún problema, entiendo que se tomen fotos y que se puedan malinterpretar”. Juan Pablo, quien actualmente es pareja sentimental de la actriz, Paulina Dávila, aseguró que los rumores no afectaron su relación: “Todos entendemos, no pasa nada”, finalizó.

VER GALERÍA

Aunque las fotos que se difundieron solo mostraban a Marimar Vega y Juan Pablo Medina, en este viaje a la playa había más invitados, pues ambos compartieron en su cuenta de Instagram imágenes de esta escapada, al lado de varios amigos, entre ellos, la también actriz Marcela Guirado. “Tranquilamente… como siempre, con ustedes, puras risas”, fue la frase que utilizó Marimar como pie de foto de una imagen en la que aparecen todos.

Mientras los medios de comunicación especulaban sobre las imágenes, Marimar Vega continúa disfrutando de su relación con el actor Horacio Pancheri quien, apenas el pasado fin de semana, compartió una romántica imagen al lado de la actriz. “Los chinos”, escribió el argentino al lado de la foto, que también acompañó de un emoji de corazón. Por su parte, Marimar respondió con la frase: “Te amo, mi chino”.

VER GALERÍA