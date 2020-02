¿José Ron ha encontrado un nuevo amor? Él responde

A lo largo de estos días, la vida sentimental de José Ron ha dado mucho de qué hablar, y es que han surgido rumores en donde se da por hecho que el actor se encuentra disfrutando de un romance, esta vez con la actriz Jessica Díaz, con la que ha forjado una estrecha cercanía que no ha pasado desapercibida por nadie. Sin embargo, él mismo se ha tomado un tiempo para aclarar de una vez por todas esta situación, ante la curiosidad de quienes no han dudado en cuestionarlo. Y claro, el galán de telenovelas tiene una firme opinión sobre la también cantante, a quien le tiene un gran aprecio del que ha hablado abiertamente.

Pero ¿es verdad que mantiene un noviazgo con Díaz? Sin más rodeos, Ron contestó a esta pregunta, aunque dejando en incógnita a todos aquellos que buscan tener respuestas claras sobre su situación sentimental. “Te puedo decir que la quiero muchísimo y hay cosas que son a su momento, a su tiempo y ahorita no tengo nada que decir, que la quiero mucho, que la adoro y todo está muy bien…”, dijo durante una entrevista con los medios, retomada por el programa televisivo Hoy.

En otra charla, también concedida a Televisa Espectáculos, Ron ahondó en sus declaraciones, aprovechando el espacio para hablar de cómo se encuentra todo en el terreno sentimental en este momento, sin olvidar mencionar el gran talento que tiene Jessica, quien fue elegida para interpretar el tema principal de la telenovela Como Tú No Hay 2. “Todo bien, todavía estoy muy tranquilo en ese aspecto. Me da mucho gusto por lo que está pasando ella, tener un tema de novela no es nada sencillo, normalmente se lo dan a cantantes ya de mucho nombre o una carrera de mucho tiempo…”, aseguró.

Y aunque no confirmó si se encuentra disfrutando de un noviazgo, sí hizo énfasis en lo que opina de Jessica, a quien está dispuesto a apoyar, sobre todo en esta etapa en la que sus carreras profesionales se encuentran en uno de los mejores momentos. “Yo la admiro mucho, deseo que le vaya increíble y en lo que yo le pueda ayudar sabe que yo ahí estoy y la adoro. Es una gran mujer, todo a su tiempo…”, dijo el galán en su conversación con la prensa, siempre sonriente y dando muestra de la felicidad que lo invade en este momento.

Recordemos que en días pasados, durante la presentación de la telenovela Como Tú No Hay 2, Díaz fue cuestionada sobre la cercanía que mantiene con José Ron, pues en aquella ocasión el galán también fue de los invitados al evento. “Vino a apoyarme porque nos queremos muchísimo, somos amigos desde hace cinco años, nos conocimos en ‘Simplemente María’ y a partir de ahí se hizo una amistad tan bonita de apoyarnos en nuestros sueños, él por eso estuvo aquí apoyando mi sueño, porque era el mío, tener el tema de una telenovela…”, dijo.

