Roberto Palazuelos hace frente a la polémica y explica por qué lo custodió la Guardia Nacional

La semana pasada, Roberto Palazuelos utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a la Guardia Nacional por haberlo custodiado durante su participación en el Carnaval de Progreso 2020, realizado en Mérida. La publicación del actor alcanzó tal popularidad que, en minutos, la noticia se viralizó y provocó todo un debate sobre por qué este mando policial se utilizó para este evento, incluso la institución dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que los elementos que participaron en esta actividad serían sancionados.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ante el revuelo que provocó este hecho, el actor hizo frente a la polémica y, en entrevista con el programa De Primera Mano, explicó por qué se hizo uso de este cuerpo policiaco: “El tema es ridículo, la verdad. A ver, yo llegué al Carnaval de Progreso, contratado por el Presidente Municipal, llegué con mi escolta personal, en mi coche y me proporcionaron, ahí, un Jeep descapotado e iban a entrar con nosotros los policías municipales, porque íbamos a entrar ante miles de personas a desfilar. Cuando llegamos a formarnos, la gente nos vio y se puso, pero como loca, en menos de dos minutos había 200-300 personas rodeando el Jeep, todavía no empezábamos mi participación en el carnaval y ya estaba rebasada mi gente y la Policía Municipal; entonces, ahí estaba la Guardia Nacional, que también iba a participar en el desfile, y le pidieron apoyo, por radio, para esta cuestión”, detalló Palazuelos.

VER GALERÍA

En el tema legal, Palazuelos reveló datos que echan por tierra la teoría de que los elementos hayan incurrido en una falta: “El artículo 5 de la Guardia Nacional dice que estará para prestar apoyo a la Policía Municipal, Policía Estatal, máxime cuando se trate de eventos en los que hay demasiada gente o esté en riesgo la integridad de los asistentes. Ahora, la Guardia Nacional no me estaba custodiando a mí, estaba custodiando que el vehículo no fuera a lastimar a una fan, porque se ponían muy eufóricos a la hora de verme pasar; entonces, los organizadores del evento y los mandos de la Guardia decidieron que Protección Civil, la Policía Municipal y la Guardia Nacional hicieran cerco de seguridad para que no se fuera a lesionar algún jovencito, por ahí”, dijo.

Sobre el anuncio que la Guardia realizó en torno a este tema -“No se tolerará ninguna conducta alejada de la ley, y se procede a aplicar la sanción correspondiente al responsable de autorizar tal actividad”- Palazuelos dijo: “Yo no creo justo que les hicieran algo a estos jóvenes que nos apoyaron; además, super educados, porque esta Guardia Nacional tiene una educación con la que manejan a las personas de forma diferente, menos prepotente y ayudaron muchísimo”.

VER GALERÍA

Por último, el actor aseguró que la ola de críticas que recibió tras su participación en este carnaval, no le afecta, todo lo contrario: “¿Cómo me va a doler la popularidad y el éxito? Eso a mí no me duele, ser noticia nacional no le duele a nadie, yo creo que ni con el mejor publicista de México, ni pagándole un dineral, yo hubiera tenido la difusión que tuve”, explicó .