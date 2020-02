La razón por la que la primera respuesta de Camila Sodi a hacer 'Rubí' fue un rotundo ‘no’

Sin duda una de las telenovelas más exitosas que ha tenido la televisión en México ha sido Rubí. Fue por ello que cuando supo que se haría un remake el público se emocionó y empezó a tratar de adivinar quién sería la elegida para interpretar el papel que inmortalizó a Bárbara Mori. Después de mucho misterio finalmente se reveló que sería Camila Sodi la encargada del protagónico, y el resto es historia. Sin embargo, ahora ha sido la misma actriz quien ha revelado que un inicio no estaba muy convencida de participar en la producción y ha contado sus razones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de varias semanas de mantener al público cautivo, este jueves Rubí llegó a su final. Esta telenovela, que es estrenó en Estados Unidos en enero, significó un éxito más para Camila. Es por ello que han sorprendido sus declaraciones, pues confesó que no consideraba la posibilidad de actuar en este melodrama. “No”, dijo la actriz sin dudar al ser cuestionada en entrevista con Univisión sobre su primera reacción ante la posibilidad de ser la nueva Rubí. “No porque no había visto yo lo demás, no había visto nada, nada más sabía que era una telenovela y como que yo no quería hacer ese género”, explicó la actriz de 33 años.

VER GALERÍA

Sin embargo, no quiso quedarse con esa negativa y decidió recurrir a la persona indicada para conocer más del personaje en cuestión. “Lo primero que hice fue hablarle a mi amiga Bárbara Mori, que fue la que hizo la otra versión de Rubí”, recordó la actriz. “Cuando me empezó a contar el poder que tenía este personaje, que yo la verdad como no la vi no sabía, ni de qué se trataba ni qué le pasaba al personaje, y dije: ‘Ahh, interesante’”, contó Camila, quien aseguró que fue cuando le dieron más detalles de la producción se terminó de convencer. “Luego me dijeron, no es una novela full, son 26 capítulos, va a estar diferente, es una versión totalmente nueva. Y entonces me empezó como a ganar el sí”, narró.

VER GALERÍA

Camila habló a su vez de las diferencias entre la versión de 2004 y la de ahora, mismas que contribuyeron a que finalmente decidiera ser parte de Rubí. “El otro proyecto, por la naturaleza del género y por cómo estaba escrito, era más teatral, más caricaturesco por así decir y la belleza específicamente de Bárbara es una cosa muy exótica, es una belleza brutal, y justo la diferencia de esta Rubí y de todas las otras, es que el poder del personaje no reside en cómo se ve, es una historia como más creíble, con la que todos nos podemos identificar”, explicó la actriz, quien anoche tomó sus redes sociales para manifestar su agradecimiento por la aceptación que tuvo el melodrama: "Gracias USA por hacer de Rubí el show número 1. Me encantó poder hacer este personaje más humano, probando que la belleza está en la percepción propia", escribió en su Instagram

Luego de triunfo en Estados Unidos, la Rubí de Camila Sodi se trasmitirá por Las Estrellas, ya que este remake forma parte del proyecto de Televisa denominado Fabrica de Sueños. Al igual que en su momento Bárbara Mori compartió créditos con destacados galanes, la protagonista de esta nueva versión trabajó con guapos y talentosos actores, entre ellos Marcus Ornellas, José Ron y Rodrigo Guirao.

VER GALERÍA