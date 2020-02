Ferdinando Valencia defiende a Brenda Kellerman de las críticas: 'Trato de ser nunca grosero ni ofensivo'

En las buenas y en las malas, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se han mostrado siempre abiertos con sus seguidores. Y es que la pareja ha encontrado en las redes sociales el apoyo y cariño en los momentos más duros por los que han atravesado, sin embargo, no han faltado los comentarios negativos de alguno que otro internauta. Hace unos días la actriz envió un contundente mensaje denunciando las críticas que había recibido por su aspecto físico, y ahora ha sido su misma pareja quien ha reconocido que ante esta desafortunada situación ha tenido que alzar la voz para defender a la madre de su hijo.

“Aunque hagas lo mejor del mundo, de la mejor manera, con la mejor intensión siempre va a haber alguien quejándose”, lamentó Ferdinando en entrevista con el programa Hoy al ser cuestionado sobre las duras críticas que Brenda denunció recientemente. “Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida”, reflexionó el actor de Como tú no hay dos, dejando ver que prefiere tomar las cosas de quien vienen y no prestar demasiada atención a estas personas.

No obstante, el galán de telenovelas admitió que cuando las palabras cruzan el límite de lo ofensivo, ha tenido que salir para ponerles un alto, eso sí, de manera respetuosa y sin caer en las provocaciones. “Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ‘¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine, que quién sabe qué tanto... ¿Que qué tiene ella? No sé qué tenga, pero de entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?'. Entonces no sé, yo trato de defenderla”, contó Valencia.

La semana pasada Brenda tomó su cuenta de Instagram para manifestar su rechazo a los comentarios que algunos usuarios les han hecho por su aspecto. “Yo tengo mi cabello chino, a mí me encanta mi cabello así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar", señaló en un video que colgó en la misma red social, en el que también lamentó que muchas de estas críticas provengan de mujeres. “Tenemos una plataforma, una aplicación donde tú crees que porque somos figuras públicas pueden llegar, criticar y decir lo que sea. No, no es, así, somos diferentes y tenemos que apreciar a la gente como es”, señaló la costarricense.

La joven pareja ha dejado ver que el apoyo mutuo es una de las grandes fortalezas de su familia, por eso no dejan de trabajar en los valores que considera elementales también para su amado hijo Tadeo. En la misma entrevista Ferdinando reveló que tanto él como su pareja ya están pensando en algunas fechas para bautizar a su pequeño, la cual bien podría ser el 24 de abril, el día que cumplirá su primer año de vida. “Yo pienso que voy a juntar la fecha de su cumpleaños con tratar de darle el bautismo, y de alguna manera empezar a generar los vínculos con la necesidad primaria que creo que es Dios”, aseguró el actor.

