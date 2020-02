¿Campanas de boda para África Zavala y León Peraza? Esto respondió la actriz

Después de que la semana pasada África Zavala y León Peraza anunciaran, en exclusiva para ¡HOLA! México, que están en la dulce espera de su primer hijo, la actriz ha revelado nuevos detalles de su relación y de su feliz estado. Tras gritarle al mundo su embarazo, África acudió como invitada al programa Hoy, donde habló de esta etapa de su vida que la tiene viviendo un verdadero sueño: “Fue una sorpresa que ya esperaba estoy feliz, no sé ni cómo explicarlo”, le confesó a Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Tras narrar que, después de unos días de malestares, descubrió que estaba embarazada, noticia que conmovió hasta las lágrimas a ella y a su novio, África se sinceró y reveló que, entre ella y el actor que dio vida a Andrés García en Luis Miguel, La Serie, sí hay planes de llegar al altar. Sin dudarlo, la actriz respondió con un “¡sí!”, cuando Legarreta le preguntó: “¿Esto los motiva a unirse en santo matrimonio o no importa?”.

Aunque reconoció que no es una mujer que tenga idealizada una boda, la próxima llegada de su bebé, los ha llenado de emoción y sí están pensando en dar el siguiente paso en su relación: “Nunca he sido del matrimonio, pero sí ya lo estamos pensando; igual no es algo que me guste tanto, pero sí por el bebé y porque nos amamos y estamos felices. Pero sí lo hemos pensado más por el bebé”, explicó mientras su sonrisa dejaba ver lo emocionada que se encuentra con el momento que está viviendo.

Durante su visita a Hoy, África también comentó que se encuentra en su tercer mes de gestación y que luce tan guapa como siempre debido a que continúa ejercitándose, ya no con entrenamientos de alto impacto (pesas), pero sí con yoga y caminatas, actividad con la que se mantiene radiante. También contó que, de ser niña, le gustaría que se llamara África, -“con otro nombre por si no le gusta”- y de ser niño le gustaría León, como su papá.

Luego de revelar a ¡HOLA! todos los detalles de su embarazo, tanto África como León recurrieron a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la noticia: “Queremos compartir con ustedes esta felicidad tan grande que estamos viviendo. Mi amor y bello hombre @Leonperazapro y yo, ¡vamos a tener nuestro primer bebé!”, escribió la actriz. Casi al mismo tiempo, León tomó su cuenta y escribió el mismo mensaje, pero cambiando la frase que se refería a él por: “mi amor y mi bella mujer”.

