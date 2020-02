¿Cómo se llevan los conductores del programa 'Hoy'? Uno de ellos lo revela

Desde hace ya varios años que el programa matutino Hoy se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes, sin embargo, esta emisión no ha escapado de los rumores, sobre todo aquellos en los que se habla de la convivencia entre sus conductores. Esta vez, ha sido Jorge ‘El Burro’ Van Rankin quien se ha expresado al respecto, para poner fin de una vez por todas a estas versiones, en específico de aquellas en las que se cuestiona la relación que existe entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes en más de una ocasión han asegurado que entre ellas existe plena cordialidad.

Sin más rodeos, ‘El Burro’ reveló cómo transcurren las cosas en la producción desde que se incorporó a la misma hace ya algunos años, e hizo énfasis al asegurar que la dinámica en el programa es similar a la que pudiera presentarse en cualquier otro ámbito laboral. “Hay problemas que hay en cualquier oficina hasta de dentistas, eso es un hecho…”, contó en entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, La Saga, en donde además hizo otra confesión. “Entre hombres, te lo digo públicamente, no he visto, en siete años que llevo en Hoy… un problema; entre mujeres, sí…”, agregó.

Sin embargo, Van Rankin echó por tierra todos esos dichos que han cobrado fuerza en algún momento, asegurando que incluso él ha tenido diferencias pasajeras con algunos integrantes del equipo. “Pero es normal, no es que esté yo hablando mal de nadie, es normal con una persona a la que ves diario, que ves más que a tu familia. He tenido roces con Andrea, hasta al aire, he tenido roces con Gali, una vez, y las amo, a las dos las amo… pero son roces normales, nunca he visto un rollo que trascienda más allá…”, dijo el conductor de televisión.

Y al hablar de la manera en que conviven Galilea y Andrea, ‘El Burro’ dejó claro que existe un buen trato entre las dos, lejos de lo que se ha llegado rumorar en ocasiones anteriores. Por supuesto, también despejó las dudas sobre cómo es el ambiente en el programa, uno de los más populares de la televisión mexicana. “Son ideas diferentes, pero ¿sabes una cosa? Las veo y se aman… es un ambiente cordial, respetable…”, dijo de lo más relajado, poniendo así punto final a las especulaciones.

Por ahora, ‘El Burro’ disfruta de su participación en Hoy, reiterando el compromiso que ha asumido en todo momento no solo con su trabajo, sino también en la convivencia con sus compañeros. En ese espacio, recordó que cuando se ha presentado alguna circunstancia, él ha puesto todo de su parte para limar asperezas, algo que se ha dado de manera satisfactoria. “Yo… (digo) perdón Gali, ‘Burro no pasa nada’, y Andrea igual”, recordó, asegurando que la cordialidad es una constante dentro del programa.

