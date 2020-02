Victoria Ruffo confiesa cómo es en su faceta de suegra: 'No soy tan fácil'

Los años han pasado y los hijos de Victoria Ruffo ya no son unos niños. Hoy sus mellizos, Victoria y Anuar, tienen 15 años de edad, mientras que José Eduardo, a quien procreó de su pasada relación con Eugenio Derbez, ya es todo un joven de 27. Sin embargo, el hecho de que la actriz se pueda convertir en suegra en algún momento de su vida es un suceso irremediable, por lo que ha reflexionado sobre esta situación y ha adoptado una firme postura para cuando eso ocurra, algo de lo que además ha hablado abiertamente, sin olvidar confesar algunos aspectos importantes que asumirá en su momento.

De lo más sincera, Victoria reveló cómo sería su desenvolvimiento en el rol de suegra, una posición en la que además, asegura, el respeto es una de sus mayores prioridades, pues existe una razón importante detrás de ello. “No soy tan fácil (como suegra), pero no soy entrometida ni enchinchosa…”, confesó durante una entrevista concedida a TVyNovelas. En ese espacio, la también actriz habló de otro detalle imprescindible. “Tampoco me gusta eso de ser uña y mugre con la nuera, no. El respeto al derecho ajeno es la paz…”, comentó. Lo cierto es que hoy disfruta al máximo de sus hijos, una faceta que prefiere mantener en lo privado, aunque en ocasiones ha dado breves vistazos de la unión familiar que prevalece entre ellos.

Al ahondar en sus declaraciones, Victoria también opinó sobre la posibilidad de en algún día convertirse en abuela, aunque prefiere que sean sus hijos quienes planifiquen esta parte de sus vidas. Precisamente, se refirió a José Eduardo, el mayor de ellos y quien meses atrás hizo público su rompimiento amoroso, por lo que ahora se encuentra soltero. “Él dice que quiere hijos a partir de los 30, tiene 27. Primero tiene que encontrar con quién tenerlos, una pareja que lo quiera, lo apoye, con quien formar una familia y encontrar estabilidad…”, dijo a la publicación antes citada.

Mientras tanto, la estrella de telenovelas aprovecha cada instante para pasar tiempo con sus hijos, y mientras permanece lejos de los reflectores se entrega de lleno a su faceta como mamá. Recordemos que fue a finales de enero cuando dio una grata sorpresa a sus fans en redes sociales, pues en esa ocasión compartió una foto en compañía de sus mellizos así como de José Eduardo, esto durante un paseo del que no dio más detalles. Por supuesto, las reacciones fueron inmediatas, regalando miles de likes y un sinfín de mensajes a la comentada foto.

Cabe destacar que en la imagen se aprecia lo mucho que han crecido Vicky y Anuar, a quienes procreó con su esposo Omar Fayat. Esta publicación llamó la atención desde el primer instante, pues aunque comparte la vida pública con José Eduardo, con sus mellizos procura ser muy respetuosa sobre su privacidad, pues ellos no tienen nada qué ver con los medios, de ahí que esta postal generara reacciones inmediatas.

