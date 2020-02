La postura de Irina Baeva a la cancelación de su conferencia: ‘Respeto su decisión, no la comparto’ A través de un comunicado, la actriz alzó la voz luego de que, por críticas en redes sociales, los organizadores de What a Woman, decidieran presidir de su participación

Desde hace un tiempo Irina Baeva ha querido, con su testimonio, hablar de los prejuicios de género en su conferencia Arriba Eva, con la que ha llegado a varios espacios y que planeaba llevar, el próximo 7 de marzo, al foro What a Woman; sin embargo, luego de que se anunciara su participación en dicho evento, algunos comentarios negativos en su contra provocaron que los organizadores decidieran cancelar su ponencia. Tras conocer la noticia, Irina emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer su postura ante la situación.

“Con una mezcla de tristeza, coraje y frustración: les comparto que desafortunadamente, ayer, nuevamente me tocó vivir las consecuencias de los prejuicios que discriminan y segregan”, se lee al inicio del documento, en el que la actriz detalla lo sucedido: “Estaba muy ilusionada de participar el 7 de marzo en el evento What a Woman (antes como Women’s Weekend) con mi conferencia Arriba Eva y compartir con ustedes temas que tanto nos afectan como son los prejuicios de género y el cyberbulliyng; además de reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo y el amor propio. Una plática que últimamente he impartido mucho, y en la que abro mi corazón ayudando y apoyando a quienes, como yo, han sufrido el estigma social por no seguir lo que se encasilla en nuestra condición de mujer”, escribió.

Irina también dio a conocer los argumentos que usaron los organizadores para cancelar su participación: “Producto de aislados comentarios negativos sobre mi presencia, en redes sociales; los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. A través de su directora, Paola Reyner, recibí la desafortunada noticia, escudada en que la decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues querían estar alejados de la polémica”.

Tras narrar lo sucedido, Irina decisión dar a conocer su postura: “Si bien respeto su decisión, no la comparto. Pues es ese medio el que ha callado por tantos años nuestras voces y nos ha mantenido alejadas de un verdadero marco de igualdad, practicando una falsa imparcialidad por temor a las consecuencias de contar nuestra historia. La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que, tristemente, se genera este otro tipo de violencia: la segregación. Al grado de que, en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales: dejándome sin voz en un foro en el que compartiría este concepto de Arriba Eva, que busca precisamente la liberación de la mujer de esos prejuicios y ataques que tanto daño hacen”, detalló.

En este documento, Irina lamentó haber quedado fuera de este evento, pero dio a conocer que este hecho le abrió otras puertas y está feliz de que, la reacción de otro sector de la población, haya sido positiva: “Afortunadamente desde ayer que esto sucedió, inmediatamente me buscaron de diversos foros de empoderamiento femenino que se llevarán a cabo ese mismo sábado que antecede al Día Internacional de la mujer y, decidí sumarme a un evento bellísimo en Atlixco, Puebla, llamado Extraordinarias: una plática de mujer a mujer, en donde compartiré la palabra con mujeres tan maravillosas como Diana Bracho, Karla Iberia Sánchez y Rosa María Bianchi. El evento es gratuito por lo que el espíritu de ayuda a la mujer es más latente y me encantará verlas ahí, el 7 de marzo, para seguir rompiendo las barreras mentales de los prejuicios de género”, finalizó.