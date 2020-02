Tras dos meses de la llegada de Kira, Claudia Álvarez ya alista su regreso a la televisión

Hace poco más de dos meses, Claudia Álvarez vivió uno de los momentos más importantes de su vida: se convirtió en madre de Kira. Tras gritar a mundo la buena nueva, la actriz ha compartido con sus seguidores algunas de sus experiencias y aprendizajes como mamá primeriza. Si bien la maternidad y el bienestar de su bebé son sus prioridades ahora, tal parece que la estrella de telenovelas está lista para alternar esta faceta con su carrera, lo cual no sería posible sin el apoyo incondicional que siempre le ha dado su marido, Billy Rovzar. De hecho fue el mismo productor quien confirmó que la intérprete se está preparando para su regreso a la televisión, y reveló algunos detalles del proyecto.

“Claro que puede (trabajar y cuidar a la bebé), está increíble. La producción a donde va entrar, que ya les dirá ella cuál es, fue muy abierta a darle facilidades para que pueda continuar sus actividades maternas de alimentación y etcétera”, explicó Billy en entrevista para el programa Hoy. “Televisa se portó increíble en ayudar a que el ambiente esté adecuado para que pueda cumplir esas dos grandes responsabilidades”, continuó el productor, dejando entrever que su esposa acudirá a las grabaciones acompañada de su nena.

Billy no descartó la posibilidad de que un futuro pueda coincidir en algún proyecto profesional con Claudia, pues reconoció que siempre la ha admirado como intérprete. De hecho, hace poco ambos trabajaron juntos en la puesta en escena La obra que sale mal, en la que ella fue parte del elenco y él coproductor. “Encontraremos el proyecto juntos. Me muero de ganas de trabajar con ella, es una gran actriz y ahorita estará ocupada un rato”, comentó Rovzar.

El mes pasado Claudia reveló que se le habían ofrecido algunos proyectos, aunque no dio muchos detalles. “Sí hay propuestas de trabajo, estoy en pláticas, pero para mí lo principal es seguir dándole pecho a mi baby, entonces, tendría que haber muchas facilidades en el trabajo, para que yo no corte, por nada del mundo, la lactancia, que yo no lo haría”, explicó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

A diferencia de Claudia, que ha debutado como mamá con Kira, Billy ya es un experimentado papá, pues tienes dos hijos mayores Max y Alexandra, de 18 y 16 años. Al respecto, habló de las diferencias que ha sentido respecto su papel como padre de una bebé. “Tienes otra edad, tienes otra versión del mundo, eres otra versión como ser humano. Yo creo que hay muchas cosas que puedes atacar diferente, disfrutas diferente las cosas, no más, no menos, porque la primera vez que fui papá era tan nuevo todo y esto ya no es nuevo”, contó su reciente entrevista.

