Jacky Bracamontes da detalles de la lesión de Martín Fuentes en la cabeza y cuenta qué fue lo que ocurrió

En días pasados, Martín Fuentes reveló un video en el que se observa una herida en su cabeza, razón por la cual surgieron varias interrogantes sobre lo que le había ocurrido. Ante la incertidumbre, ha sido Jacky Bracamontes quien ha dado detalles de este accidente, que por fortuna no pasó a mayores, aunque alarmó de inmediato a todos sus seguidores. Por ahora, él se encuentra bajo supervisión médica por lo aparatoso del golpe, aunque ha retomado poco a poco sus actividades, como el hecho de haber regresado a hacer ejercicio, según lo comunicó a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue Jacky quien respondió a los cuestionamientos en relación con el accidente de su marido, quien es fanático de practicar varios deportes. “¿Qué tal Martín? Ya había terminado de esquiar y estaba haciendo sus locuras porque él siempre esquía con casco. Justo se había quitado el casco y estaba más relajado haciendo sus locuras y que se cae y tómala, una alcancía el pobre, trae ocho grapas ahí puestas. Se dio un golpe muy fuerte en el brazo, trae un morete del tamaño del brazo y la mano…”, dijo a la prensa, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

En ese mismo espacio, Jacky reveló cómo fue que se enteró de esta noticia, algo que no le provocó angustia porque fue el mismo Martín quien se lo comunicó. “Me habló por teléfono ‘me acabo de abrir la cabeza’… ya cuando él te habla pues ya te da paz, si me hablara su hermano, que estaba con él, pues ya me hubiera dado un infarto de ‘¿por qué no me habla él?’”, dijo con toda tranquilidad, confesando que tanto ella como su esposo tienen todo en orden por cualquier eventualidad que se pudiera suscitar.

VER GALERÍA

Por ahora, Jacky asegura que todo va evolucionando de manera favorable, pues en todo momento el padre de sus hijas ha estado bajo supervisión médica. “Un golpe en la cabeza siempre es peligroso, entonces llegando aquí a México, porque estaba en Europa, se fue a checar, se hizo un estudio, una tomografía y bendito sea Dios todo está bien, tiene que regresar en tres semanas para checar que todo siga bien…”, dijo la conductora de televisión, que pese a estar enfocada en sus múltiples actividades profesionales nunca se aparta de su familia, sobre todo en instantes como este.

Mientras tanto, Martín se encuentra de muy buenos ánimos, disfrutando estos días en compañía de su familia y motivado por el ejercicio, el cual ha retomado luego de unos días en recuperación. “Después de varios chequeos médicos y al darme luz verde ya regresé al ejercicio, listo para la primera fecha en Austin, Texas”, escribió el piloto de carreras en Instagram, al pie de una fotografía en la que aparece en el gimnasio.

VER GALERÍA