Memo del Bosque reaparece en televisión: ‘Yo me siento un milagro’

Desde que Memo del Bosque admitió que había comenzado una batalla contra el cáncer, los conductores del programa Hoy le expresaron su solidaridad; por lo que ahora que ha hecho público que está libre de la enfermedad, decidió visitar a sus amigos en el foro y aparecer por primera ocasión en televisión. El productor formó parte de una mesa de debate donde dio detalles de su estado de salud y del proceso por el que atravesó para superar esta crisis.

Feliz por haber atravesado este complicado capítulo de su vida, Memo reconoció que, este proceso, se convirtió en una gran lección: “Estos últimos meses han sido, probablemente los más difíciles de mi vida, a nivel salud, pero también podría decir que lo más maravilloso que me ha pasado porque se acrecienta la fe en la casa, por el amor con la familia, por toda la fuerza, por tanta motivación de mensajes de amigos, como ustedes, de gente que no conoces, pero que estuvo ahí pendiente. Cuando se hace oración entre mucha gente, surge la fe, surge la energía. Yo siempre he dicho que Dios voltea y hace el milagro, yo me siento un milagro con lo que me pasó”, explicó.

Sobre si alguna vez pensó en dejarse vencer, Del Bosque dijo: “Nunca, siempre fue aguanta, como cuando te acomodas en un lugar y no te quieres mover por los dolores y dices aguanta, aguanta, aguanta, tengo tres niños que todavía me necesitan, Vica, la familia, quiero hacer muchas cosas, entonces siempre fue una parte positiva, o sea, tienes miedos, tienes temores, pero siempre diciendo, ‘tienes que aguantar para salir adelante’”.

Memo habló nuevamente del favorable diagnostico que consiguió tras el trasplante de médula: “Es la primera vez, en tres años y medio, que me dicen estás completamente limpio (…) me estoy haciendo exámenes de sangre cada dos, tres semanas, pero contento, agradecido con el equipo de doctores, comandado por Karla Espinosa, la oncóloga y finalmente me tocaron seis doctoras, como ángeles (…) no puedo más que estar agradecido con las personas y con Dios, con tanta oración que hubo”, explicó.

Por último, el productor agradeció a todo el público, a su familia, amigos por unirse en oración y hacer posible este milagro: “Aquí estoy, feliz contento, a disfrutar del día a día. Les decía: ‘Qué no hubiera dado por un trago de naranja, en esos 33 días que no puedes, no te dejan’, en ese momento, las pequeñas cosas las valoras como no tienes idea”, finalizó.