Sebastián Rulli reflexiona ante los rumores: ‘Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal’

Además de ser un guapo y talentoso actor, Sebastián Rulli es una persona franca y directa. Por eso ahora que su nombre y el de su novia Angelique Boyer fueron objeto de rumores infundados, él mismo salió a aclarar la situación. El galán de telenovelas negó tajantemente que él y su pareja estén esperando un bebé e hizo un llamado a no hacer caso a quienes difunden información falsa. Ahora, al reflexionar sobre lo sucedido, el intérprete ha querido enviar un poderoso mensaje a través de sus redes sociales.

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás”, escribió Sebastián en su cuenta de Instagram. Y si bien no mencionó explícitamente las especulaciones que circularon sobre su vida personal, en este reciente contexto sus palabras han hecho eco sobre lo sucedido. “El mal es una cosa para la gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”, agregó el actor en su publicación, la cual acompañó de una foto en la que se le ve feliz haciendo esquí acuático, disfrutando el momento. Su reflexión su aplaudida por sus seguidores, entre ellos algunos famosos como Odalys Ramírez. “¡Sí!, De acuerdo”, comentó la conductora.

Pero el protagonista El Dragón también ha tomado con humor los rumores, dejando ver que lo tienen sin cuidado. En su Stories, Sebastián Rulli publicó unos divertidos videos en los que se burla de las supuestas fuentes en las que una publicación se basó para asegurar que Angelique estaba embarazada. Con un simpático filtro, el actor ironizó sobre las especulaciones, antes de compartir una foto con “la verdad”.

En dicha imagen se ve a Rulli con el torso descubierto, simulando tener un baby bump. “Momento de la verdad”, escribió sobre la imagen. “No era mi intención que se supiera de esta manera”, dijo después en un video, en el que ha sacado a relucir sus dotes de actor, ya que aunque se le ve hablando con un semblante serio, realmente lo está haciendo en tono de broma. “Era algo muy personal que quería mantener en secreto y ya se filtró… Qué coraje me da”, agregó en el clip, declaraciones que algún incauto podría tomar por ciertas, si no fuera porque Sebastián fue claro al inicio al desmentir el embarazo.

La noche del pasado lunes Sebastián se refirió a la publicación que daría a conocer la falsa dulce espera de Angelique. “Me he enterado que mañana sale una portada en la que dicen que estamos embarazados”, dijo el actor a los medios de comunicación durante una exposición fotográfica. “Estamos muy felices, muy, muy felices y la verdad queremos mantenernos así. No es una necesidad (casarse y tener un hijo) para que nuestra relación siga bien”, aseguró el intérprete, quien a su vez explicó que la posibilidad de ser padres ahora no la consideran y más debido a los proyectos profesionales que tienen en puerta. “La verdad no lo estamos buscando, Angie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo, es una excelente actriz y muy comprometida y evidentemente no va a hacer eso”, explicó.

