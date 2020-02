Yadhira Carrillo aclara detalles de la situación sentimental de Juan Collado antes de su relación

A lo largo de los años, Yadhira Carrillo siempre se ha mantenido reservada sobre los acontecimientos en torno a su historia de amor con Juan Collado, sin embargo, esta vez se ha tomado un tiempo para despejar dudas, a raíz de algunos comentarios que han surgido últimamente. De lo más sincera, la actriz ha opinado al respecto, durante una de sus recientes visitas al Reclusorio Norte, en el que su esposo permanece detenido desde julio de 2019, y en donde renovó votos matrimoniales con el abogado, como muestra del inquebrantable cariño que tiene por él.

Sin más rodeos, Yadhira se refirió a aquellas declaraciones que ponen en duda su versión de cómo inició su romance con Juan, defendiendo su postura y justificando estas acciones de una manera muy puntual. “Siempre va a haber personas que van a querer lastimar, y así ha sido desde hace doce años, así ha sido, estoy muy acostumbrada. Si ustedes recuerdan esto ya lleva muchos años… están este tipo de comentarios. No, no me lastiman porque los tomo de quien vienen…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa televisivo Ventaneando a las afueras de la prisión, en donde sus encuentros con la prensa han sido recurrentes.

Durante su charla, la protagonista de telenovelas quiso aclarar algunos detalles del pasado amoroso de su esposo, pues asegura que cuando ella y Juan comenzaron su romance, el abogado se encontraba libre de cualquier compromiso. “Les recuerdo solo para que se remonten un poquito hacia atrás, cuando yo conocí a Juan ya había tenido una novia, ya había terminado su relación con la señora (Lety Calderón) y luego ya tuvo una relación preciosa con Edith Serrano, que quiero y respeto y me parece preciosa, guapísima, y que la conozco. Coincidimos alguna vez en Vail, Juan y yo, la vimos ahí, me acerqué a saludarla, nos saludamos, una dama hermosa…”, confesó.

Yadhira incluso reveló que, luego de que Collado concluyera su romance con Serrano, transcurrió un periodo de varios meses previo al inicio de su relación, por lo que de esta manera despejó las dudas. “Entonces terminan y luego todavía pasa un tiempo, y luego lo conozco por mi amiga Dany Castro, coincidimos en un restaurante y ahí me presentó con un grupo de gente más, en una mesa muy grande, él estaba en esa mesa. Pasaron otros seis meses, cuando Juan me llamó de nuevo y me dijo ‘oye ¿puedo invitarte a desayunar o lo que tú quieras?’, le dije, ‘estoy haciendo novela, no puedo’ y así un mes... Entonces sí pasó muchísimo tiempo, por eso es que no entiendo por qué cuando yo empecé a andar con él se mencionó todo esto, hasta la fecha que alguien me lo explique, no sé si fue cosa de quien…”, dijo.

Por ahora, la actriz se mantiene enfocada en brindar apoyo incondicional a su esposo, siempre positiva y confiando en que todo saldrá bien. Recordemos que en ocasiones anteriores ha manifestado que la detención de Collado es una situación injusta, pues asegura que él es un hombre inocente. Del mismo modo, ha confesado que asume estos días con total fortaleza, casi siempre refugiada en su hogar y rodeada por el cariño de sus seres queridos.

