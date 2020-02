Aracely Arámbula desmiente solución en el acuerdo con Luis Miguel: 'No está bien'

Para nadie es un secreto que, desde que Aracely Arámbula y Luis Miguel pusieron punto final a su relación, ella ha preferido guardar los detalles de cómo quedó su relación con el padre de sus hijos, en privado. Aunque ha sido muy cauteloso con lo que declara ante la prensa, la actriz tiene que lidiar con las preguntas relacionadas con El Sol. Durante su más reciente encuentro con los medios, la protagonista de La Doña volvió a ser cuestionada sobre cómo va el acuerdo de manutención con el cantante, luego de que amigos de él, como Toño Mauri y Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex mánager de intérprete de La Incondicional, aseguraran que todo está en orden.

Tan mesurada como de costumbre, esta vez, Aracely sí quiso aclarar la situación y desmintió que todo con el padre de sus hijos se encuentre “bien”, como se ha dicho. Primero, la actriz hizo referencia a las declaraciones de la viuda de Hugo López quien, aseguró, no tiene conocimiento de la situación, pues son datos a los que nadie tiene acceso: “No, no la escuché y ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera”, comentó a las cámaras de Ventaneando.

Aracely aprovechó también para desmentir lo que Toño Mauri (quien es parte del equipo de producción de Luis Miguel, La Serie) dijo la semana pasada, también a Ventaneando -“Sabemos que no hay problemas, que están bien. Ojalá, me daría muchísimo gusto porque Aracely es mi amiga y es una familia muy bonita”- sobre lo declarado por el actor, Arámbula dijo: “Dicen muchas cosas, como también mi queridísimo Toño Mauri, hermoso, que todo está bien y que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad”, explicó.

La actriz también confirmó que fue buscada por los creadores de la serie quienes le informaron que, al menos en la segunda temporada (que ya se está grabando) no aparecerá, ni ella, ni sus hijos: “No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron, ni mis hijos, no vamos a salir, fueron muy amables en avisarme que no voy a salir, porque no me interesa salir en la serie, esta no podemos salir, espero que en la tercera tampoco”, detalló la actriz quien continúa pidiendo ya no ser cuestionada sobre este tema.

