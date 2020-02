Raúl Araiza deja la soltería: ‘Sí estoy saliendo con alguien ya muy formal’

Han pasado casi 12 meses desde que Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez decidieron poner punto final de su historia de amor, luego de poco más de 24 años juntos. Tras estos meses de soltería, el conductor nuevamente ha sido flechado por Cupido, esta vez, con una colaboradora del programa Hoy, con quien se ha dejado ver en público: “Sí hemos estado saliendo, ya van como 10, 11 meses que yo estoy separado, perfectamente, de Fernanda (…) ya nos conocíamos y estamos saliendo”, declaró al programa Ventaneando, luego de llegar de la mano de psicóloga María Amelia Aguilar a un evento.

En otra entrevista, donde no quiso mencionar el nombre de su compañera de emisión, sí reconoció que está muy emocionado con esta relación: “Estoy ilusionado de la vida, estoy muy contento, estoy viendo qué me trae la vida (…) estoy abierto a vivir y a sentir. Sí estoy saliendo con alguien ya muy formal, muy contento, al tiempo se irá sabiendo. Yo siempre quise encontrar a alguien con quien pudiera hablar, con quien me identificara, con hijos, entonces estoy bien, estoy contento”, comentó a las cámaras del programa De Primera Mano.

Sobre cómo tomaron la noticia sus hijas Roberta y Camila, el conductor comentó: “Sí hemos hablado, las dos quieren que sea feliz su mamá y su papá. La verdad es que yo, antes de salir públicamente, ya lo sabían mis hijas y Fernanda”, detalló asegurando que las jóvenes están feliz con verlo ilusionado.

Por último, El Negro (como le dicen de cariño) narró cómo es la relación con se exesposa: “Fer y yo tenemos una historia, increíble, intachable, es una historia de 23, 24 años que simplemente tomó caminos diferentes por la misma vida a donde nos llevó a los dos, pero sigue siendo mi socia en el negocio que ella creó, sigue siendo mi mánager, como hace muchos años, es la que me ha dado muchas oportunidades de trabajo, es la que las negocia y yo creo que esta unión de familia es la más importante”, finalizó.

