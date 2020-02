Ludwika Paleta desmiente haber anunciado su retiro

Durante su último encuentro con la prensa, Ludwika Paleta habló de sus planes para cuando concluya la temporada en el teatro de Perfectos Desconocidos: “Ya es momento de descansar un poquito, llevo tres meses trabajando muchísimo y luego, antes con la película, no he podido estar mucho con mis hijos y, además, de no estar mucho con mis hijos, los momentos que puedo descansar, no descanso por estar con ellos”, fue la declaración que la actriz dio al programa Hoy y que varios medios retomaron, algunos, asegurando que con esto, había anunciado su retiro.

Aunque durante esta entrevista, en ningún momento la actriz habló de abandonar la actuación, muchos medios encontraron la forma de desvirtuar sus palabras y rápidamente, la noticia de su supuesto retiro se viralizó. Ante el revuelo que provocó tal información, Ludwika decidió poner punto final a esta serie de especulaciones y utilizó su cuenta de Twitter para desmentir lo difundido por varios medios.

“Yo no anuncié ningún ‘retiro’, yo sólo dije que después del proyecto que estoy filmando me tomaré un par de semanas de vacaciones. Así tergiversan las cosas algunos medios”, escribió la actriz quien aseguró que lo único que ella había dicho es que planeaba tomarse unos días para disfrutar con los suyos.

Aquel día en el que la prensa malinterpretó sus palabras, la actriz también hizo referencia a un lado del que poco le gusta hablar, el altruismo: “Formó parte de un par de asociaciones que ayudan a niños: una a niños sin casa y otra a niños con cáncer. Esto no es una cosa que haga pública, pero todo el tiempo estoy viendo cómo ayudamos, sobre todo a los niños, no sé, probablemente porque tengo niños chiquitos y porque siempre me ha gustado la niñez, siento que necesita mucho apoyo y atención. A los niños no deberían faltarles nada”, detalló.

