¿Ultimátum? Irina Baeva pone fin a los recientes rumores de su relación con Gabriel Soto

El amor crece en el corazón de Irina Baeva, quien disfruta al máximo su relación sentimental con Gabriel Soto. Sin embargo, la actriz ha tenido que enfrentar una serie de rumores a lo largo de este tiempo, por lo que no ha dudado en dar respuesta a los mismos para aclarar, de una vez por todas, lo que en realidad ocurre en su ámbito personal. Y es que en días pasados, una publicación reveló que ella había dado un ultimátum al galán de telenovelas por, supuestamente, mantenerse en constante comunicación con su ex, Geraldine Bazán, algo a lo que ha dado respuesta la estrella de origen ruso de manera puntual y tomando con calma todos estos dichos.

Irina se sinceró durante una charla con los medios de comunicación, a pregunta expresa de si estas versiones eran o no verdaderas, por lo que respondió sin más rodeos. “Luego salen cosas tan absurdas que yo creo que si no te lo tomas con humor pues ya no sabes de qué manera tomártelo…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Hoy, mientras se encontraba acompañada de Gabriel durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México. De esta manera, Baeva pone fin a los rumores, reiterando el enorme respeto que tiene por su novio y por los asuntos en torno a su pasada relación sentimental.

Lo que sí es un hecho, es el gran cariño que tiene la actriz por Gabriel, tanto así que no descartó poder llegar al altar del brazo de él algún día, pues por el momento esto solo es una idea que tomará forma en el futuro, ya que ahora solo se mantienen enfocados en otros ámbitos. “En algún momento de la vida, todavía no es el momento de ello, creo que son decisiones que se toman con un poquito de pensarlo, es una persona muy familiar…”, dijo Irina, que no ha bajado la guardia ante la ola de ataques que en meses pasados recibió, cuando se hizo público su romance.

Del mismo modo, Gabriel se refirió a la comentada publicación, a la que demandó hace un tiempo por revelar información imprecisa sobre su persona. Al respecto, habló de esta querella y de cómo va todo hasta este momento. “Sabemos que ya gané la demanda a la publicación y nada más está el proceso del juicio, pero ya está dictada la sentencia…”, dijo el protagonista de Soltero Con Hijas, quien comparte créditos con su novia en esta misma producción que está próxima a finalizar.

Por ahora, Irina y Gabriel disfrutan al máximo de su romance, frente ante la serie de señalamientos de los que han sido objeto a lo largo de todos estos meses. Y claro, su amor ha crecido tanto que han dado prueba de ello a través de sus redes sociales, compartiendo románticas imágenes con las que dan prueba del gran cariño que los une, como el pasado festejo de San Valentín, día que inspiró a la actriz para compartir la foto de un romántico beso con su novio a orillas del mar e iluminados por la luz del sol.

